Nachwuchs des BSV Ostbevern stürmt zum Turniersieg

Die U 11 des BSV Ostbevern mit den Trainern Christian Siemann (o.r.) und Maik Leinkenjost gewann das Turnier in Vadrup.

Grund zum Jubeln hatten die U 11-Jugendfußballer des BSV Ostbevern beim Turnier des SV Ems Westbevern um den Volksbank-Cup. Das Team der Trainer Christian Siemann und Maik Leinkenjost gewann alle vier Begegnungen bei einem Torverhältnis von 21:2. Mit zwölf Punkten belegten die Blau-Weißen Platz eins und durften den Pokal entgegennehmen. Der SV Neubeckum kam auf Rang zwei vor dem SC Füchtorf, Westbevern und der SG Telgte.

Bei den U 10-Mannschaften setzte sich das Team von Borussia Münster im Endspiel gegen den VfL Wolbeck mit 4:0 durch. Die Borussen um Trainer Andrea Balderi (auch Coach beim Männer-A-Kreisligisten Westbevern) hatten bereits in der Gruppenphase alle Spiele deutlich gewonnen. Telgte belegte den dritten Platz, Ems I wurde Vierter unter acht Teams.

Der VfL Wolbeck gewann das U 8-Turnier vor Gastgeber Westbevern mit den Trainern Hendrik Bergmann und Alexander Klare. Auf den weiteren Plätzen folgten SC Glandorf, SC Füchtorf, SG Telgte und VfL Sassenberg.

Der Veranstalter freute sich am Wochenende in Vadrup, dass alle 19 Teams ihre Zusage eingehalten hatten. Lob gab es von allen Seiten für die gute Organisation und den reibungslosen Ablauf der 41 Begegnungen, teilt der SV Ems mit. Die Saison 2022/23 beginnt am kommenden Wochenende in allen Altersklassen von den A-Junioren bis zu den Minikickern (U 6 und U 7).