Nachwuchs freut sich auf den Budenzauber

Erstmals nach der zweijährigen Corona-Pause wird der Liga-Pokal in Sendenhorst in diesem Jahr wieder stattfinden. Zwischen dem 28. und 30. Dezember kämpfen 17 A-Junioren- und 16 B-Junioren-Teams um den Titel in der Westtorhalle.

Die B-Junioren machen den Auftakt und starten am nächsten Mittwoch um 12 Uhr ins Turnier. Die Ehre der ersten Partie kommt Gastgeber SG Sendenhorst zuteil, der sich mit Marathon Münster misst. Die A-Junioren starten noch am selben Tag um 18 Uhr mit der Begegnung des Gastgebers SG Sendenhorst gegen den BSV Roxel in das Event. Mit dabei sind auch Jugendteams des BSV Ostbevern und der SG Telgte.

Erstmalig wird es auch einen „obligatorischen Sportgroschen“ von einem Euro als Eintritt geben, Kinder im Grundschulalter haben aber weiterhin freien Eintritt. Wie schon bei der vergangenen Ausgabe des Turniers wird es im Hallenbereich ein striktes Alkoholverbot geben.

Mit etwas Glück gibt es für die Zuschauer neben spektakulärem Budenzauber auf dem Platz auch noch etwas zu gewinnen. Eine Tombola winkt mit attraktiven Preisen. Die Auslosung findet am Ende der A-Jugend-Endrunde statt. Der Gesamterlös kommt der Fußballjugend der SG Sendenhorst zugute.

„Wir sind froh, das Turnier nach so langer Zeit wieder veranstalten zu dürfen und freuen uns über jeden Zuschauer“, sagte Robin Lackmann von der SG.