Nahezu perfekte Bedingungen beim Rennen des TV Friesen Telgte

Paul Klebba muss am Sonntagabend ein rundherum glücklicher Mann gewesen sein. Er ist Mitglied des engeren Organisationszirkels in der Radsport-Abteilung des TV Friesen und damit mitverantwortlich, dass er selbst ein schönes Rennen erleben durfte. Der 33-Jährige startete bei der ersten Auflage von „Rund um die Telgter Windräder“ in der Klasse der Amateure, der zweithöchsten Kategorie – und rollte nach gut 74 Kilometer als 25. in 1:50:52 Stunden als bester Friesen-Fahrer über die Ziellinie.

Auf die Frage, wie sich das vor dem Heimpublikum im Besterfeld in Raestrup, unmittelbar am höchsten Punkt Telgtes, denn so angefühlt habe, antwortete Klebba spontan: „Mega! Jahrelang haben wir versucht, diesen Kram hier auf die Beine zu stellen, und wenn man jetzt die Resonanz sieht – einfach nur der Hammer.“

Impressionen vom Radrennen "Rund um die Telgter Windräder" des TV Friesen am 10. Oktober 2021. Foto: René Penno Nicht nur Klebba war happy. Nach vielen Jahren Pause hatte der Verein wieder ein Rennen organisiert, diesmal nicht im Wohn- und Gewerbegebiet Orkotten, sondern auf dem Land. Die insgesamt knapp 250 Fahrerinnen und Fahrer in den acht Klassen – nur die vier Nachwuchs-Rennen waren schwach besetzt – genossen bei strahlendem Sonnenschein und ohne Wind nahezu perfekte Bedingungen. Die mit 5,3 Kilometer verhältnismäßig große Runde mit einer langen, leichten Steigung im Start-Ziel-Bereich war nicht zu anspruchsvoll. Auch die Zuschauer-Resonanz auf dem zentralen Platz war sehr gut. „Mega geil“, strahlte Renn-Initiator Patrick Altefrohne in einem ersten Fazit. „Es ist eigentlich perfekt gelaufen. Was wir gehört haben, waren alle sehr zufrieden.“ Was nur nicht unbedingt für die Moderation von Henning Tonn galt. Die Witze und vermeintlich lustigen Sprüche zündeten gar nicht.

300 Meter vorm Ziel „einfach losgefahren“

Die Radsportler kamen am Sonntag aus den Niederlanden, aus Kiel und Sachsen nach Telgte. In den sieben Rennen für Lizenz-Fahrer gab es Lokalkolorit nur bei den Amateuren, dafür aber reihenweise in der lizenzfreien Hobby-Klasse mit vielen Startern aus Telgte, Ostbevern und Westbevern. Aus einem großen Feld heraus hatte Stephan Schmidt aus Münster im Sprint den Reifen vorne. „Das war hier sehr angenehm zu fahren – super Atmosphäre und eine schöne Strecke“, sagte der 27-Jährige.

Ein Rennen für Frauen war eigentlich gar nicht vorgesehen. Lydia Ventker vom RSV Gütersloh hakte beim Veranstalter nach und brachte den TV Friesen dazu, die Konkurrenz ins Programm zu nehmen. „Die Resonanz hat gezeigt, dass sich das gelohnt hat“, betonte die 35-Jährige.

Die zweifache NRW-Meisterin aus Düsseldorf gewann das Rennen auch noch. Als ihre Konkurrentin Svenja Betz, später Dritte, 300 Meter vorm Ziel „gezuckt“ habe, sei sie „einfach losgefahren“. Aber: „Die Zielgerade ist mit der Steigung gar nicht so einfach wie es aussieht“, so Ventker. Rund 100 Meter vorm Ziel musste sie sich noch einmal kurz in den Sattel setzen. Dann stieg sie wieder raus, um zum Schlusssprint anzusetzen – und strahlte am Ende so schön wie Paul Klebba.

www.dsergebnis.de