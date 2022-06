Neue Hindernisse – neue Streckenführung

Wenn sich die Vielseitigkeitsreiter am Samstag beim RFV Telgte-Lauheide treffen, werden sie sich an neue Hindernisse und eine neue Streckenführung im Gelände gewöhnen müssen. Eins bleibt gleich: Es gibt Punkte für den Pott‘s Cup zu gewinnen.

Während zeitgleich die Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen ausgetragen werden, versammeln sich die heimischen Vielseitigkeitsreiter am Samstag beim RFV Telgte-Lauheide, um ihre Fähigkeiten in der Dressur, im Gelände und im Springparcours unter Beweis zu stellen.

Sechs Prüfungen stehen auf dem Ablaufplan. Für die Pferdesportler gibt es dabei auch Punkte für die Wertung zum Pott‘s Cup zu gewinnen. Los geht es am Samstag um 9 Uhr im Dressurviereck mit einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse E. Um 10.30 Uhr schließt sich in der Halle die Klasse A an, während um 12.30 Uhr der Dressurreiterwettbewerb folgt.

Auf dem Springplatz beginnt es um 9 Uhr mit einem Springreiterwettbewerb. Um 9.45 Uhr schließt sich das Vielseitigkeitsspringen der Klasse E an, um 11.15 Uhr ist dann die Klasse A dran.

Ab 14 Uhr sind Pferd und Reiter dann im Gelände gefordert. „Wir haben einige neue Hindernisse und auch eine neue Streckenführung und hoffen natürlich, dass sie von den Reitern und Reiterinnen gut angenommen werden“, sagt Andrea Korte, die mit ihrem vielköpfigen Helferteam viel Arbeit in die Vorbereitung des Vielseitigkeitstages gesteckt hat. „Es soll ja sehr heiß werden. Die Tiere kommen meistens gut mit Temperaturen über 30 Grad klar“, so Korte. Bei den Menschen bleibe abzuwarten, wie es um deren Fitness bestellt sei. Trotz der Wetterlage rechnet die Organisatorin mit einer etwa 80-prozentigen Starterfüllung. Meldeschluss für alle Prüfungen ist am Freitag um 17 Uhr.