Neue Strecken für den Halbmarathon und Bambini-Lauf

Die Online-Anmeldungen für den Volksbank-Bever-Lauf sind mittlerweile scharf gestellt. Wer also jetzt, kurz vor Beginn der Sommerferien, schon mal für die Zeit nach dem Urlaub planen will, kann sich auf der Lauftreff-Seite des BSV unter www.beverlauf.bsv-ostbevern.de bereits einen Startplatz sichern. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

Nach den ganzen Ausfällen und Einschränkungen wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren wird die 17. Auflage des Volkslaufs am 13. August, dem ersten Samstag nach den großen Ferien, wieder in vollem Umfang über die Bühne gehen. Start- und Zielbereich ist wie gewohnt am Beverstadion, in dem der BSV ein Rahmenprogramm auch für Familien plant. Um 15.15 Uhr startet der Schülerlauf (Jahrgänge 2008 bis 2015) über 2000 Meter und um 15.45 Uhr der Bambini-Lauf für Kinder bis sechs Jahre. Der führt nicht mehr über den Sportplatz, sondern um den Schützenplatz herum in Richtung Beverstadion – „damit die Kinder einen richtigen Zieleinlauf haben unter dem Bogen“, erklärt Lauftreff-Pressesprecher Matthias Bröker. Für die Schule, die im Verhältnis zu ihrer Schülerzahl die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellt, lobt der BSV einen Wanderpokal aus.

Nach dem 5-Kilometer-Lauf beginnen um 17.15 Uhr der Halbmarathon und um 17.30 Uhr der 10-Kilometer-Lauf, die erste Wertung für die Cup-Serie im Kreis. Der Halbmarathon führt diesmal nicht über eine eigene Route, sondern mit einer Schleife viermal über die 5-Kilometer-Strecke.