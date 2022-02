Neunjährige des RV Gustav Rau Westbevern setzt Tradition fort

Das Sturmtief Zeynep fällte am Wochenende im Kreis Warendorf manchen Baum und blies zahllose Pfannen von den Dächern. Das Turnier des Reit- und Fahrvereins Vornholz blieb von dem Unwetter weitgehend verschont. Nur in der Dressurprüfung der Klasse L am Freitagnachmittag, die wegen der Unwetterwarnung eine halbe Stunde vorgezogen wurde, war das Teilnehmerfeld überschaubar.

Die Großfamilie Schulze-Topphoff ist im Pferdesport und in der Zucht sehr bekannt. Dieser Tradition machte am Samstag Zoe Sophie Schulze Topphoff (RV Gustav Rau Westbevern) alle Ehre. Nach Platz zwei im Springreiter-Wettbewerb (8,1) sicherte sie sich mit ihrem Pony Chiquita San im Stilspring-Wettbewerb den Sieg (7,8). Bemerkenswert daran: Die junge Dame zählt gerade einmal neun Lenze.

Knappheide auf Platz vier

Im M*-Springen mit Siegerrunde, dem sportlichen Höhepunkt des Tages, mussten sich die hiesigen Favoriten allerdings einem Ostwestfalen beugen – dem für den RuFV Isterberg startenden Manuel Feldmann (Rödinghausen), der seit dem vergangenen Jahr als Bereiter für Pferdehändler Christian Glanemann (Füchtorf) reitet. Mit der erst achtjährigen französischen Stute Embuscade de Reve lieferte Feldmann schon als einer der ersten der acht Starter in der Siegerrunde einen fehlerfreien Ritt ab, der zwar nicht schnell aussah, aber durch sein über den gesamten Verlauf absolut gleichmäßiges Tempo ausgesprochen effizient war. Seine Zeit von 31,28 Sekunden wurde von keinem weiteren Teilnehmer unterboten.

Baune reitet schnell und fehlerfrei

Vivien Schauren und ihr Caballero belegten Platz zwei (0/31,35). Nur sieben Hundertstelsekunden trennten sie vom Sieg. Zweitbester Teilnehmer aus dem Kreis Warendorf war Reinhard Knappheide (RV Ostbevern), der mit seiner Stute Paula Vierter wurde (0/31,97). Das Niveau in diesem M-Springen war sehr hoch.

Mit einem Stilspringen der Klasse L mit Stechen schloss das Turnier am Sonntagnachmittag ab. Stilistisch gut und im anschließenden Stechen dennoch schnell und fehlerfrei zeigten sich dabei Simone Baune (RV Gustav Rau Westbevern) und der von ihr selbst gezüchtete Westfale Cavani B. Nach einer 8,0 im Normalumlauf lieferte das Paar im Stechen mit einer Nullrunde in exakt 32 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt ab.