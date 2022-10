Neunjährige gewinnt den Junior-Potts-Pokal

Beim Turnier des RV Ostenfelde-Beelen sind die Entscheidungen in den Vielseitigkeits-Serien im Kreis Warendorf gefallen. Den Junior-Potts-Pokal gewann die neunjährige Zoe-Sophie Schulze Topphoff vom RV Gustav Rau Westbevern.

Beim Vielseitigkeitsturnier des Reitvereins Ostenfelde-Beelen gingen am vergangenen Wochenende allein in den Geländeprüfungen fast 180 Paare an den Start. Zum Turnier gehörten nicht nur die beiden letzten Wertungsprüfungen des Potts-Pokals und des Junior-Potts-Pokals, sondern auch die Premiere eines Pilotprojekts.

Erstmals wurde in Westfalen ein Stilgeländeritt der Klasse L auf Ein-Sterne-Niveau ausgetragen. Diese neue Prüfungsform soll 2024 in die Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) aufgenommen werden, um den Aktiven den gerade in der Disziplin Vielseitigkeit gravierenden Übergang von der Klasse A zur Klasse L zu erleichtern. 26 Paare aus Westfalen stellten sich am Sonntagmittag dieser Herausforderung.

Einer der Jüngsten gewinnt

Auf der 1785 Meter langen Geländestrecke hatten die Probanden 16 feste Hindernisse mit 18 einzelnen Sprüngen in einem Tempo von 450 Metern in der Minute zu überwinden. Das beste Ergebnis erzielte dabei ausgerechnet einer der jüngsten Teilnehmer. Mit der Wertnote 8,2 siegte der 16-jährige Fritz Jelkmann (RV Nottuln) mit dem Westfalen Crawoom H. Hinter der Zweitplatzierten Lea-Sophie Denker (RV Barlo-Bocholt) mit My Creganna Mor (8,0) freute sich Thomas Suntrup (RV Sendenhorst) mit Quandor P als bester Teilnehmer aus dem Kreis Warendorf über den dritten Platz (7,9).

Quantitativ wie qualitativ ungemein stark besetzt war mit 97 Startern der Stil-Geländeritt der Klasse A. Nicht nur dabei ritt sich Andreas Ostholt (RV Vornholz) in einen regelrechten Goldrausch. Kommentar des erfahrenen und international erfolgreichen Reiters: „Ich bin ja nun schon seit vielen Jahren in diesem Sport unterwegs, aber sieben Goldschleifen an einem Tag, das habe ich noch nie erlebt.“

Greta Bußmann auf Rang zwei

Ebenfalls als Goldschleifen-Sammlerin erwies sich am Tag zuvor Zoe-Sophie Schulze Topphoff vom RV Gustav Rau Westbevern. Mit ihrem Pony Chiquita Sun gewann die Neunjährige den Dressurreiter-Wettbewerb (7,8), den Springreiter-Wettbewerb (8,4) und wurde im Geländereiter-Wettbewerb Zweite (8,1). Damit sicherte sie sich die Gesamtwertung des Kombinierten Wettbewerbs wie auch die Gesamtwertung in der Serie des Junior-Potts-Pokals. Beste Reiterin aus dem Kreis Warendorf in der Kombinierten Prüfung der Klasse E war Clara Prinz (RV Westbevern), die mit Poupée de sucre Platz zwei belegte (22,2 Punkte).

Auch in der Wertung des Potts-Pokals war das Turnier die letzte Etappe. Den Gesamtsieg sicherte sich Daria Böker (PSV Alt-Ahlen), die mit Finnsbury nach den sechs Etappen auf 146 Punkte kam. Platz zwei ging an Greta Bußmann (RV Gustav Rau Westbevern) mit Primabella (140 Punkte). Dritte wurde Mia-Leni Brümmer (RV Warendorf) mit Effigenie v .d. R. (108 Punkte). Insgesamt nahmen an der Serie rund 80 Paare aus fast 20 Reitvereinen des Kreises teil.