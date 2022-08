Niclas Samel bewahrt die SG Telgte in Hoetmar vorm Elfmeterschießen

Niclas Samel rettete die SG Telgte am Donnerstagabend vorm Elfmeterschießen. Der Joker traf in der Nachspielzeit zum 1:0-Siegtreffer für den Fußball-Bezirksligisten in der zweiten Kreispokal-Runde beim B-Ligisten SC Hoetmar. In diesem Wettbewerb gibt es keine Verlängerung, beim Unentschieden geht’s sofort ins Elferschießen. Die SG darf sich im Achtelfinale auf ein Heimspiel gegen den Westfalenligisten TuS Hiltrup freuen.

„Das war hartes Brot. Ein typisches Pokalspiel gegen einen Gegner, der nicht mitspielt“, pustete SG-Interimscoach Frank Plagge nach dem Abpfiff kräftig durch. Gegenüber dem Meisterschaftsspiel am Sonntag in Freckenhorst änderte sich die Telgter Startformation auf sechs Positionen. Ins Tor rückte Nils Hülsmann, der allerdings nicht groß am Spielgeschehen teilnehmen musste. Die Hoetmarer brachten nach vorne nichts zustande, verteidigten dafür aber mit Mann und Maus. Die Gäste taten sich schwer mit diesem dichten Riegel. „Wir haben viel zu wenig über außen gespielt und haben keine Lücke gefunden“, so Plagge.

Die SG begann schwungvoll, Fahri Malaj hatte in den ersten zehn Minuten zwei Chancen. Danach bissen sich die Telgter immer wieder in der Defensive des B-Ligisten fest. Nach zwei Eckbällen hätte Tom Dombrowsky einnetzen können (48./65.), ansonsten passierte wenig. Bis zur Nachspielzeit, als sich die Gäste über die Außenbahn nach vorne kombinierten und Nachwuchsmann Samel in der Mitte nur noch einschießen musste.

SG: Hülsmann – Hagedorn, Schwienheer, Dombrowsky, Kleinherne – Moreira (65. Röös), Lubeseder (65. Wolf) – Kosa, Malay, Tewes (65. Samel) – Jashari (65. Schoof, 66. J. Plagge). Tor: 0:1 Samel (90.+2).