Niederlage gegen Lüdinghausen macht dem BSV Ostbevern II Hoffnung

Den zweiten Doppelspieltag hintereinander beendeten die Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II mit drei Punkten. Die holten sie am Samstag in eigener Halle mit 3:0 (25:21, 25:15, 26:24) gegen den TV Gladbeck II.

„Wir waren die deutlich bessere Mannschaft. Das war ganz souverän fast bis zum Schluss“, hatte sich BSV-Trainer Peter Pourie berichten lassen. Das Team wurde von Iraj Shirali gecoacht. Nur im dritten Satz schluderten die Ostbevernerinnen ein wenig. Beinahe hätten sie eine 23:18-Führung noch verspielt, nutzten dann aber den Matchball zum 26:24.

Am Sonntag verlor die BSV-Zweite in eigener Halle das Nachholspiel gegen Union Lüdinghausen II mit 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 17:25). Pourie war alles andere als unzufrieden. „Vom Niveau her hätte das locker ein Oberliga-Spiel sein können“, sagte der Coach. „Im Endeffekt haben Kleinigkeiten entschieden. Von der Spielanlage her waren wir sogar die bessere Mannschaft, haben in den entscheidenden Szenen aber ein paar unnötige Fehler gemacht. Lüdinghausen hat verdient gewonnen.“ Pourie fasste das Wochenende so zusammen: „Leistungsmäßig haben wir wieder einen Riesenschritt gemacht.“

BSV-Frauen II: Carneim, C. Schlautmann, Beuse, Plogmann, J. Struffert, Peters, Kolkmann, Heitkötter, C. Struffert, Laus, Spahn, Huber, Terzenbach.