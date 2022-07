Niederländer gewinnt Elite-Rennen im Sprint

Die zweite Austragung des Radrennens „Rund um die Telgter Windräder“ ist mit einem niederländischen Sieg zu Ende gegangen. Maarten Lubbers siegte nach 84 Kilometern im Spurt einer dreiköpfigen Spitzengruppe vor Nils Büttner aus Köln und Julian Woltering aus Münster. Es war ein schnelles und packendes Rennen und ein Abschluss eines langen Tages, wie ihn sich Patrick Altefrohne gewünscht hatte.

Der Orga-Chef selbst hatte auf einen Start verzichtet. Die Blessuren eines Sturzes am Wochenende zuvor und ein Infekt steckten ihm noch in den Knochen. So konnte er sich ganz auf die Veranstaltung konzentrieren. „Wir sind zufrieden“, sagte Altefrohne. Die ganze Arbeit in den Monaten zuvor hatte sich ausgezahlt, wenngleich er sich ein paar Zuschauer mehr gewünscht hätte. Vielleicht sei man aus dem letzten Jahr auch ein bisschen verwöhnt, meinte der 31-Jährige. „Da haben wir uns ein bisschen mehr erhofft“, so Patrick Altefrohne. Aber die Sommerferien, andere Veranstaltungen in der Umgebung und auch parallel stattfindende Deutsche Meisterschaften fordern ihren Tribut. „Aber die Starterzahlen waren ganz okay, wir können zufrieden sein.“

Zufrieden war vor allem auch Maarten Lubbers. Zusammen mit Julian Woltering war drei Runden vor dem Ende zu Nils Büttner aufgefahren, der zuvor das Rennen als Solist rundenlang anführte. Sein Vorsprung war auf 40 Sekunden angewachsen, er sah schon wie der Sieger aus. Aber er hatte zu kämpfen, mit Krämpfen und der Hitze. Dem Kölner war anzusehen, wie er sich allein im Gegenwind die Zielgerade hinauf quälte. Dann waren plötzlich Lubbers und Woltering da und machten den Rest bis zum Finale. „Er hatte nicht mehr mitgeführt“, registrierte Lubbers die defensive Fahrweise Büttners. So machten er und Woltering noch ordentlich Tempo, gut 200 Meter vor dem Ziel war auch diese Harmonie vorbei. Lubbers eröffnete den Sprint, Woltering konnte nicht mitgehen, Büttner blieb dran – das Rennen war entschieden. „Ich bin kein Sprinter“, sagte Woltering, dem viele den Sieg fast vor der Haustüre gewünscht hatten. „Als es losging, konnte ich nicht mehr mitfahren und habe mich gleich wieder hingesetzt.“

Zuvor hatte Lydia Ventker ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholt. Wieder im Sprint und wieder ganz knapp. „Ich hatte das Gefühl, dass alle auf mich geschaut haben“, sagte die Gütersloherin nach ihrem neunten Saisonerfolg. Anfangs habe sie es mal probiert, wegzufahren, „aber die haben immer aufgepasst. Da habe ich mir lieber die Körner gespart“, so die Siegerin.

Ein Höhepunkt des Tages war das Laufradrennen der ganz Kleinen. Über 50 Kinder waren gestartet, alle waren sie Sieger und bekamen eine kleine Auszeichnung. Für einen Augenblick herrschte richtig Trubel im Bester Feld. Dann übernahmen die Elite-Amateure die Strecke und rundeten den Renntag mit packendem Radsport ab. „Das ist ein schönes Rennen hier“, fühlte sich Maarten Lubbers verdammt wohl in Raestrup.