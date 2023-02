Nowag-Aulenbrock mit Florine bei der Weltcup-Premiere gleich platziert

Reiterin und Pferd feierten ihre Premiere im Weltcup. Für die elfjährige Stute war es die erste Kür. Und dann: Bianca Nowag-Aulenbrock (RV Ostbevern) und Florine platzierten sich bei den VR Classics in Neumünster in beiden Prüfungen.

Eigentlich wollte Bianca Nowag-Aulenbrock in Neumünster die nationale Drei-Sterne-Grand-Prix-Tour reiten. Plötzlich bot sich eine noch größere Möglichkeit. In der Weltcup-Tour waren zwei Plätze frei. Einen konnte die Dressurreiterin des RV Ostbevern mit Florine besetzen.

Sie kam ins Grübeln. „Einerseits eine mega Chance“, sagt Nowag-Aulenbrock. Andererseits der Respekt vor der besonderen Atmosphäre in den Holstenhallen und der Umstand, dass die elfjährige Oldenburger-Stute vorher noch keine Kür gegangen ist. Nowag-Aulenbrock ging ins Risiko und wurde bei ihrer Weltcup-Premiere belohnt.

„ »Dass alles so gut geklappt hat, damit hätte ich niemals gerechnet.« “ Bianca Nowag-Aulenbrock

Das Paar platzierte sich am Wochenende bei den VR Classics in Neumünster in beiden Prüfungen. „Das war richtig cool. Dass alles so gut geklappt hat, damit hätte ich niemals gerechnet“, strahlte die 28-Jähre noch einen Tag später. Beide Weltcup-Prüfungen gewann die Dänin Nanna Skodborg Merrald mit Blue Hors Zepter jeweils vor Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus.

Bei der Siegerehrung sehr nervös

Große Namen sind das, auch wenn andere Weltklasse-Reiterinnen wie Isabell Werth oder Jessica von Bredow-Werndl fehlten. Im Grand Prix am Samstag landete das Paar des RVO mit 71,804 Prozent auf dem siebten Platz. „Mit der Runde war ich sehr zufrieden, wir hatten nur zwei, drei unnötige Wackler“, sagt Nowag-Aulenbrock. Das Problem: Die empfindsame Florine war bei der Siegerehrung am Samstag sehr nervös. Was für die Grand-Prix-Kür mit Musik am folgenden Tag nichts Gutes verhieß.

„Die Stimmung in der ausverkauften Halle war gigantisch. Es hat großen Spaß gemacht. Für ein sensibles Pferd ist das aber nicht einfach“, so die Reiterin.

Von einer Richterin 80 Prozent

Es ging dann aber alles gut. 77,225 Prozent bedeuteten Rang acht. Die deutsche Richterin sah das Paar sogar bei 80 Prozent. „Es hat super geklappt, Florine hat es ganz toll gemacht“, lobt Nowag-Aulenbrock. Sie hatte ihre U 25-Kür von 2018 gewählt und war am Ende „super zufrieden, dass ich in diesem professionellen Feld mithalten konnte“.