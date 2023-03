NRW-Liga gesichert – internationales Turnier vor Augen

Die Sportkegler des BSV Ostbevern sind Sechster in der NRW-Liga geworden.

Ihr letztes Saisonmatch haben die Sportkegler des BSV Ostbevern kampflos mit 3:0 bei SK Heiligenhaus II gewonnen. Die Rheinländer mussten die Begegnung absagen. Damit beenden die Blau-Weißen die NRW-Liga auf Platz sechs. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Klasse halten konnten. Ein gutes Ergebnis nach all den personellen Problemen“, sagt Sportwart Nico Hornig. Christoph Nowag konnte nur sporadisch mitwirken, Neuzugang Niko Schäfer musste frühzeitig aufgrund von Kniebeschwerden passen. Er wird in zwei Wochen operiert werden.

Hinzu kam das Bahn-Problem. Monatelang konnten die BSV-Sportler kein Heimspiel austragen, weil das Eastside aufgrund eines Wasserschadens geschlossen war. „Wir haben die Bahnen in Peckeloh nicht nur wegen der Nähe ausgesucht. Wir wussten, dass die relativ alten Holzbahnen nicht die einfachsten sind und anders gekegelt werden müssen als moderne Kunststoffbahnen.“

Auswärts eher schwach

Dieser Vorteil führte letztlich zu drei 3:0- und sechs 2:1-Siegen. Auswärts wurden auf sportlichem Weg nur zwei Punkte geholt. „Das ist das Traurige“, so Hornig.

Die zweite und dritte Mannschaft müssen aus der Oberliga absteigen. Für sie geht‘s in der Bezirksliga weiter. „Die jungen Akteure haben Erfahrungen gesammelt“, sagt Hornig. „In der nächsten Saison werden wir auf jeden Fall wieder in Ostbevern spielen können. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es eventuell schon in diesem Monat etwas wird.“

Das nächste Highlight aus Sicht der Abteilung ist die internationale Meisterschaft für Ü 45 bis Ü 60-Kegler, die aus Anlass des 100-jährigen BSV-Jubiläums vom 24. bis 30. Mai in Ostbevern stattfindet. Dazu werden u.a. Sportler aus Brasilien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland erwartet.