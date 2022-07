Nur Ahaus/Coesfeld hat mehr Damen-Mannschaften

Die Frauenfußball-Konferenz des Kreises Münster ist längt eine feste Institution geworden. Mittlerweile im zwölften Jahr findet das Treffen der Vertreter und Vertreterinnen der Vereine statt, Gastgeber war diesmal Kreisliga-A-Meister Westfalia Kinderhaus. Viel Licht, wenig Schatten, so oder so ähnlich lautete die Bilanz des Kreis-Vorsitzenden Norbert Krevert. Die Zahlen sprechen für sich: 38 Frauen-Mannschaften aus 29 Vereinen, 87 Nachwuchs-Teams zudem. Krevert sagt: „Wir haben damit im Frauenbereich den zweitbesten Wert aller 29 Kreise in Nordrhein-Westfalen.“ Lediglich Ahaus/Coesfeld mit 40 Team liegt noch ein Stück davor.

Seine Bilanz fällt auch deshalb positiv aus, weil „massiv geworben wurde für das Ehrenamt“. Und war Ulla Scheltrup 2019 noch Solitärin im „Team Kreis Münster“, so sind mittlerweile sieben weitere Damen ehrenamtlich tätig, Manuela Imholt (Leitung Frauenfußball), Uta Bock (Koordination Mädchenfußball) und Irmhild Venschott sind nur stellvertretend genannt. Fairplay, Inklusion, Staffelleitung, Ansprechpartnerin in Fällen sexualisierter Gewalt und vieles mehr sind nur Stichpunkte, die bei dieser Arbeit auffallen.

Ein bisschen stolz waren alle Club-Vertreter miteinander, dass mit Sophia Kleinherne eine deutsche Nationalspielerin – sie hat ihre sportlichen Wurzeln bei der SG Telgte und beim BSV Ostbevern – bei der EM zum Aufgebot der DFB-Frauen steht. Mittwoch gegen Frankreich fiebern im Halbfinale alle mit.

Sorgen? Schiedsrichter-Obmann Philipp Hagemann wünscht sich beim Herbstlehrgang „zwei, drei neue Anwärterinnen“. Bislang hat der Kreis eine Handvoll Damen, da ist Steigerungspotenzial vorhanden. Der Weg zum Referee führt über vier Samstag-Vormittage.

Krevert hat derweil die Hoffnung, dass in naher Zukunft eine Mannschaft aus dem Kreis vielleicht den Sprung in die Regionalliga schafft, das wäre die dritte Liga im Frauenfußball nach der 1. und 2. Bundesliga. Mit Wacker Mecklenbeck und BSV Ostbevern gibt es zumindest zwei Westfalenligisten, in der Landesliga mit dem SC Gremmendorf, GW Amelsbüren, der SG Telgte, Wacker II sowie nun Borussia Münster und BW Aasee gleich sechs Teams.

In den Kreisligen A und B startet die Saison am 28. August. Die Hallen-Kreismeisterschaft ist für Januar geplant, der genaue Termin steht noch aus.