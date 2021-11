Nur drei Teams aus Telgte und Ostbevern in Leistungsliga

Am 27./28. November nimmt die Leistungsliga 2021/22 ihren Spielbetrieb auf. Mit dabei sind diesmal weniger Nachwuchsmannschaften aus Telgte, Westbevern und Ostbevern als in den Jahren vor der Pandemie.

Im vergangenen Jahrzehnt nahm schon mal bis zu einem halben Dutzend der heimischen Nachwuchsmannschaften in der zweiten Saisonhälfte an den Meisterschaftsspielen der Leistungsliga in den verschiedenen Altersklassen teil. Diesmal ist es lediglich ein Trio aus Telgte und Ostbevern, das den Sprung in die Beletage geschafft hat.

Zwei der drei Aufgebote stellt der BSV Ostbevern. Die D1-Junioren qualifizierten sich als Tabellenzweiter mit fünf Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage und 23:5 Toren für die Leistungsliga. Die gleichaltrigen Jungs aus Telgte schafften dies mit zehn Punkten aus sieben Begegnungen nicht.

Außerdem sind auch die B-Junioren aus der Bevergemeinde im Wettbewerb um den Kreismeistertitel mit von der Partie. 46:5 Tore und sieben gewonnene Duelle sprechen eine deutliche Sprache auf dem Weg in die Runde der besten 16 heimischen Teams. Gleich im ersten Quali-Match trafen sie auf den Nachbarverein aus der Emsstadt. In einem emotional aufgeladenen Duell behielten die Blau-Weißen im Takko-Stadion mit 3:2 die Oberhand.

Gleichwohl setzten sich die SG-Akteure (37:9 Treffer) überlegen gegen alle weiteren Gegner durch und machen aus ihren Ansprüchen keinen Hehl. „Die B-Junioren haben ein klares formuliertes Ziel: Die Jungs sind motiviert und ambitioniert. Sie wollen in die Bezirksliga aufsteigen“, sagt Simon Lammerding, Jugendleiter in Reihen der Telgter Fußballer.

Die C-Junioren der SG spielen bekanntlich eine Klasse höher in der Bezirksliga und haben sich dort in den zurückliegenden Wochen Luft zur Abstiegszone verschafft. Die 13- bis 15-jährigen Nachwuchsakteure des BSV Ostbevern (drei Siege, drei Niederlagen) werden nach Rang fünf in ihrer Vorrundengruppe im nächsten halben Jahr auf Kreisliga-Ebene weiterspielen.

Die Telgter A-Junioren hätten auch gerne die Qualifikation für die Leistungsliga geschafft, scheiterten aber letztlich an einem frühen 1:1-Remis gegen das Team aus Ostbevern, das unter dem Strich Gruppensechster wurde. Obwohl die Emsstädter am letzten Spieltag Saxonia Münster mit 5:3 in die Schranken wiesen, vermochten sie den einen Zähler besser dastehenden Kontrahenten aus der Domstadt nicht mehr von Quali-Platz zwei zu verdrängen. „Wir haben nur gegen Münster 08 II verloren“, berichtet Coach Friedhelm Mors. „Dass bei den A-Junioren nur zehn Teams in der Leistungsliga spielen, finde ich nicht so berauschend.“

Vom SV Ems Westbevern hat in der laufenden Saison kein Aufgebot den Sprung in die Leistungsliga geschafft, die ihren Spielbetrieb am 27./28. November aufnimmt.