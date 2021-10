Ostbevern beendet zähes Match erneut in Unterzahl

Roman Middrup wurde in Beelen vom Feld gestellt.

„Das war ein sehr zähes Fußballspiel. Wir haben es spielerisch versucht, Beelen hat die Bälle fast nur diagonal lang geschlagen. Letztlich haben die Zweikämpfe das Spiel entschieden“, resümierte BSV-Trainer Daniel Kimmina nach dem 1:3 (1:2) im Neumühlenstadion.

Die Ostbeverner verschliefen die Anfangsphase und lagen früh in Rückstand. Johannes Bonkamp brachte die Gastgeber in Führung (10.). Mohamed Alali (20.) und Michael Sanders besaßen je eine ungenutzte Möglichkeit auszugleichen. Besser machte es Lukas Kowol (29.), der von Steffen Langanke über die linke Seite erfolgreich in Szene gesetzt wurde. Allerdings mussten die Gäste fast postwendend durch Mohamed Mara (34.) den erneuten Rückstand hinnehmen.

In einer ereignisarmen zweiten Hälfte geschah vor beiden Toren bis zur 70. Minute kaum etwas. Jan Leifhelm hatte dann die Chance zum 2:2, konnte sie jedoch nicht verwerten. Ein Bonkamp-Freistoß sorgte nach 83 Minuten für die Entscheidung. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ostbeverner lediglich noch zu zehnt auf dem Platz. Roman Middrup hatte nach einem Foulspiel Rot gesehen. Schon der zweite Platzverweis für einen BSVer innerhalb von acht Tagen.

„Beelen hat unter dem Strich verdient gewonnen“. so Kimmina abschließend.

BSV: Jürgens – Büst, Droste, Schulze Hobeling, Ritter (64. Hülsmann) – Bensmann, Graf (67. Middrup), Kowol – Alali, Sanders (88. Schapmann), Langanke (77. Leifhelm). Tore: 1:0 Bonkamp (10.), 1:1 Kowol (29.), 2:1 Mara (34.), 3:1 Bonkamp (83.). Rote Karte: Middrup (BSV/79.).