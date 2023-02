Ostbevern gegen Dingden ist das Duell der Sensationssieger

Blau-Weiß Dingden und der BSV Ostbevern haben vieles gemeinsam. Beide sind Dorfvereine und bekommen es in der 2. Bundesliga mit Konkurrenz aus deutschen Großstädten zu tun, beide setzen vorwiegend auf Eigengewächse und beide erlebten vor einer Woche ein Volleyball-Fest ganz besonderer Güte.

Während die Frauen aus der Bevergemeinde nach ihrem 3:0-Triumph bei den zuvor übermächtigen Stralsunder Wildcats erst einmal realisieren mussten, was sie gerade geschafft hatten, bezwangen die Sportlerinnen aus dem Westmünsterland zeitgleich DSHS SnowTrex Köln mit dem gleichen Ergebnis. Im x-ten Anlauf war es ihr erster Erfolg gegen das Topteam aus dem Rheinland. „Sie waren glücklich wie die Schneekönige“, hat BSV-Trainer Dominik Münch in Erfahrung gebracht. „Ähnlich wie wir. Ein eher seltenes Glückserlebnis gegen diese Gegner.“

„ »Wir haben stark gespielt, erstmals zwei Matches hintereinander und Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten gewonnen.« “ Dominik Münch

Am heutigen Samstag um 19 Uhr kommt es in der Beverhalle nun zum direkten Duell der beiden Sensationssieger vom Vorwochenende. Da wird noch einiges an Rest-Euphorie bei beiden Aufgeboten mit im Spiel sein. „Wir haben stark gespielt, erstmals zwei Matches hintereinander und Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten gewonnen. Das sollte uns einen Schub geben“, so der Ostbeverner Übungsleiter weiter.

Knappe Niederlage im Hinspiel

Allerdings war sein Team im Erwachsenenbereich noch nie siegreich gegen Dingden. Zweimal gab es eine 1:3-Niederlage, zweimal zog man im Tiebreak den Kürzeren. So auch im Hinspiel. „Zu Hause hätten wir dieses Duell gewonnen. Zwei Sätze lang haben sie total gut aufgeschlagen. Der dritte und vierte Abschnitt wurde von uns bestimmt. Mitte des fünften Durchgangs kam es dann zu einer typischen Aufholsituation mit Sog-Effekt. Sie waren vor eigenem Publikum einfach nicht mehr zu stoppen“, erinnert sich Münch noch gut. „Eine extrem eingespielte Mannschaft mit wenigen Auswärtigen, fast alles Dingdener Mädels. Sie haben in der 2. Liga schon einiges durchgestanden und sind immer zwischen Platz fünf und acht gelandet. Ihre Stärken liegen im Defensivbereich – eine Gummi-Mannschaft.“

Alle dabei – aber nicht alle sorgenfrei

Auf Ostbeverner Seite lichtet sich die Liste der verletzten Spielerinnen nur langsam. Esther Spöler (Bänderriss am Knöchel) befindet sich seit vergangener Woche wieder im Mannschaftstraining, allerdings mit reduzierter Belastung und dem Versuch, sie noch keinen gefährlichen Situationen auszusetzen. „Nach sechs Wochen Pause merkt man, dass ihr die Athletik noch fehlt“, so der BSV-Trainer. „Am Samstag wird sie noch nicht viele Spielanteile erhalten.“ Auch bei Vera Horstmann geht’s voran. Aber auch sie ist nach ihrer Schulterverletzung noch nicht wieder zu 100 Prozent belastbar. Und Hannah Hattemer ist aufgrund von Fußproblemen lediglich eingeschränkt einsetzbar. „Wir sind vollzählig, aber nicht mit 14 Personen ohne Sorgen“, fasst Münch zusammen.