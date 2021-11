Ostbevern mit unbändiger Spielfreude zum 3:0 gegen Cloppenburg

Das war eine derbe Abreibung für die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg. 222 Kilometer sind sie am Samstag nach Ostbevern und zurück gefahren, zweieinhalb Stunden dürften Hin- und Rückweg gedauert haben. Das Match in der Beverhalle war hingegen schon nach 65 Minuten beendet. Ganze 33 Punkte gelangen den stark ersatzgeschwächten Niedersächsinnen, die beim 0:3 (10:25, 9:25, 14:25) in der Beverhalle völlig chancenlos waren.

Volleyball: Ostbevern gegen Cloppenburg Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gewinnen im Schnelldurchlauf mit 3:0 gegen den TV Cloppenburg. Foto: Karl-Heinz Kock

„Das Ergebnis ist krass. Endlich haben wir unseren ersten Heimsieg geschafft. Wir hatten voll Bock drauf und wollten es diesmal durchziehen“, freute sich BSV-Trainer Dominik Münch anschließend. Mehr als ein Jahr lang hatten die Besucher in der Bevergemeinde - auch Pandemie-bedingt - keinen Erfolg der Blau-Weißen feiern können. Diesmal bestand von Anfang kein Zweifel daran, wer das Feld als Gewinner verlassen würde - zu eindeutig waren die Kräfteverhältnisse verteilt. „Wir haben sehr konzentriert gespielt, noch intensiver als im ersten Saisonmatch in Aligse – und wir haben stabil mit Druck aufgeschlagen.“

Die Ostbeverner Angaben waren die Grundlage für schnelle und deutliche Führungen zu Beginn der ersten beiden Durchgänge. Acht präzise Aufschläge von Hannah Hattemer führten zum Auftakt zu einem beruhigenden 8:0-Vorsprung. Und die Gastgeberinnen setzten erbarmungslos nach. Über 20:8 legten sie schließlich 15 Punkte Abstand zwischen sich und die überforderten Kontrahentinnen.

Ein ähnliches Bild im zweiten Satz. „Lea Dreckmann war in in super Spiellaune, alle wollten Anteil am Spiel nehmen“, so der BSV-Übungsleiter. „Und die beste Angreiferin unseres Gegners hatten wir gut im Griff.“ Der glänzend aufgestellte Ostbeverner Block sorgte immer wieder für Punktgewinne. 11:2 und 17:5 lauteten zwei Zwischenstände auf dem Weg zum 25:9 für den Zweitliga-Absteiger, der wie aus einem Guss agierte.

Cloppenburg kam kaum einmal zu einem geordneten Spielaufbau – in dieser Phase blieben die Gäste den Nachweis ihrer Drittliga-Tauglichkeit schuldig.

Auch im dritten und letzten Durchgang verlief das Match weitgehend einseitig. Weder beim 5:13 noch beim 8:20 oder 13:23 hatten die Cloppenburgerinnen das Gefühl, noch was holen zu können. Esther Spöler wurde auf Ostbeverner Seite zur wertvollsten Spielerin bestimmt. „Für uns war es euphorisierend, aber nicht erschöpfend“, blickte Coach Dominik Münch schon einmal voraus auf das 23 Stunden später beginnende Duell beim USC Münster II, in dem seine Spielerinnen mehr gefordert werden würden.

BSV: Horstmann, L. Dreckmann, A. Dreckmann, Kerkhoff, Seidel, Roer, Mersch-Schneider, Ottens, Hattemer, Spöler, Schulte-Döinghaus, Knight.