Ostbevern wehrt gegen Essen vier Matchbälle ab

Den „Tatort“ gab’s erst abends in der ARD zu sehen, aber schon am Sonntagnachmittag boten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern einen Krimi. Nach einem 0:2-Rückstand wendeten sie das Blatt im Heimspiel gegen VC Allbau Essen noch zum 3:2-Erfolg vor 137 begeisterten Zuschauern in der Beverhalle.

Zwei Sätze lang kam der Aufsteiger aus der Bevergemeinde überhaupt nicht in die Gänge. Viel zu viele Eigenfehler ermöglichten den Gästen eine komfortable 25:17- und 25:18-Führung. „Wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir im Spiel waren und wussten, wie wir sie packen können. Wir waren verkrampft, da war viel Anspannung und Nervosität drin. Uns fehlte die Lockerheit“, blickte Trainer Dominik Münch noch einmal auf den Beginn des Duells zurück. „Wir hatten einen Plan fürs Spiel, aber die Sachen haben nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel nur mit 80 Prozent angegriffen.“ Die „Ruhrpottperlen“, wie sich die zunächst sehr abgeklärt auftretenden Gäste-Spielerinnen selbst nennen, zeigten sich da viel durchschlagskräftiger und deutlich weniger fehlerhaft.

Dann aber entglitt den Essenerinnen eine Begegnung, die auf sie zuzulaufen schien. Über 6:4, 10:6 und 13:11 gingen die Ostbevernerinnen im dritten Satz in Führung und reduzierten in der Folge insbesondere die Anzahl ihrer Fehlangaben deutlich. „Wir haben uns nicht verrückt, sondern Mut gemacht und wussten, dass wir mehr können“, kommentierte Münch die Wende in diesem spannenden Vergleich. Mit 25:22 ging der dritte Abschnitt an die Blau-Weißen, die nun richtig drin waren im Match. Esther Spöler nahm im Angriff das Heft des Handelns in die Hand. Die später zur MVP gewählte Anna Dreckmann zauberte immer wieder gefährliche Aufschläge übers Netz.

„Der Gegner hat voll dagegengehalten. So kommt es dann zu so einem Krimi-Finale“, analysierte Münch die beiden finalen Durchgänge. Im vierten Satz wechselte mehrmals die Führung und das BSV-Team wehrte am Ende vier Matchbälle ab, um schließlich mit 30:28 die Oberhand zu behalten. Das Publikum feierte das Heimaufgebot, der Funke war längst übergesprungen.

„Einen Punkt sicher zu haben, war natürlich ideal für den Tiebreak“, so der Ostbeverner Übungsleiter weiter. „Danach lief es einfach.“ Über 6:4, 8:5 und 11:6 ließen die Blau-Weißen den Gegner aus dem Ruhrgebiet nicht mehr zurück ins Spiel. Die letzten vier Bälle bis zum 15:6 gingen allesamt an die Gastgeberinnen, die damit die Zähler vier und fünf in der noch jungen Zweitliga-Saison 2022/23 unter Dach und Fach gebracht haben.

BSV-Damen: Horstmann, L. Dreckmann, A. Dreckmann, Roer, Spöler, Kerkhoff, Seidel, Hattemer, Mersch-Schneider, Knight, Pasel, Lüpken, Struffert.