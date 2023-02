Ostbeverner Chancen auf Klassenverbleib steigen

Sophia Kerkhoff und die BSV-Volleyballerinnen werden voraussichtlich auch 2023/24 in der 2. Liga Nord spielen können. 16 Vereine haben im Rahmen der angedachten Strukturreform Interesse an der neuen 2. Bundesliga Pro bekundet. Absteiger in die 3. Liga gäbe es dann nicht.

Die Strukturreform im deutschen Damen-Volleyball macht Fortschritte. 16 Vereine wollen in der 2. Bundesliga Pro mitspielen. Damit gibt es ausreichend Interesse an der neu zu schaffenden Klasse. Allerdings steht wohl erst am 2. Mai endgültig fest, ob auch für die 2. Ligen Nord und Süd genügend Bewerbungen vorliegen. In diesem Fall könnte das Aufgebot des BSV Ostbevern – unabhängig vom sportlichen Abschneiden – auf jeden Fall in seiner bisherigen Spielklasse verbleiben. „Wir haben uns überlegt, dass wir das dann auch machen wollen“, erläutert BSV-Teammanager Andreas Schneider. „Wir möchten unser Niveau halten.“