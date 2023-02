Ostbeverner Niederlage im Testspiel gegen Saxonia Münster

Personell deutlich geschwächt unterlag der BSV Ostbevern Saxonia Münster in einem Testspiel im Beverstadion mit 0:4 (0:2). „Ich denke, am Dienstag können wir sechs Mann mehr zum Training begrüßen“, umschrieb Interimscoach Dirk Lampe die schwierige Ausgangsposition. „Aus den ersten beiden Angriffen haben sie zwei Hütten gemacht.“ Tobias Ricken (4.) und Hendrik Hülsmann mit einem Eigentor (5.) brachten die Gäste in Führung. Alexander Spahn besaß zwei gute Einschussmöglichkeiten für die Gastgeber, die nach der Pause zunächst besser ins Spiel fanden. Individuelle Fehler führten dann aber doch zu zwei weiteren Gegentoren. Jannik Uttermann (72./87.) sorgte für den 0:4-Endstand. Am nächsten Sonntag beginnen die Blau-Weißen den zweiten Saisonteil um 15 Uhr mit einem Auswärtsmatch bei Schlusslicht Eintracht Münster.