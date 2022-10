Patrick Altefrohne: „Einer meiner schönsten Siege“

Patrick Altefrohne hat das Jedermann-Rennen über 125 Kilometer beim Münsterland-Giro 2022 gewonnen. Sein zweiter Triumph in der Domstadt nach 2018. Dabei lief für den 31-jährigen Telgter und sein Leeze-Team auf dem Weg zum Ziel nicht alles nach Wunsch.

„Das war einer meiner schönsten Siege“, sagt Patrick Altefrohne nach dem Triumph im Jedermann-Rennen über 125 Kilometer beim Münsterland-Giro am Montag. „Die Ortsdurchfahrt in Telgte und dazu mein zweiter Erfolg in der Domstadt. Das hat schon einen recht hohen Stellenwert.“ Wie 2018 hatte der Radsportler des TV Friesen auch diesmal die Nase vorn. Dabei lief unterwegs längst nicht alles wie gewünscht.