Patrick Altefrohne geht als Kapitän in die Saison

In einem Trainingslager in der Provence schuftete das Team Leeze aus Münster für die nahende Saison. Die Mannschaft um Kapitän Patrick Altefrohne hat große Ambitionen. Der Telgter fühlt sich gut in Form. „Ich trainiere mehr oder weniger am Limit“, sagt der 30-Jährige.

Die Provence ist ein herrliches Fleckchen Europa. „Eine super schöne Gegend zum Radfahren“, schwärmt Patrick Altefrohne. Schade nur: Mit Zweirad-Urlaub hatte das wenig zu tun, was der Telgter gerade in der malerischen Landschaft zwischen Marseille und Nizza erlebt hat. Zwölf Tage verbrachte er mit neun Kollegen vom „Team Leeze by tinteistbesser.de“ aus Münster in Südfrankreich. In einem Trainingslager rissen die ambitionierten Amateurfahrer knapp 1000 Kilometer ab. Erholung war das nicht.