Patrick Rockoff kommt zum BSV Ostbevern zurück

Nach sechs Jahren in der Fremde kehrt Patrick Rockoff zum BSV Ostbevern zurück. Die wuchtige Offensivkraft wird spielender Co-Trainer unter dem neuen Coach Gregor Surmann. Es soll für Rockoff auch eine Art Probelauf für eine eigene Trainerkarriere werden.

Schon 2017, als er den BSV verlassen hat, sei für ihn klar gewesen: In Ostbevern will er seine Fußball-Laufbahn einmal beenden. Das macht er jetzt auch: Patrick Rockoff kehrt im Sommer zum A-Kreisligisten zurück. Im Spätherbst seiner Karriere wird der 32-Jährige spielender Co-Trainer. Die wuchtige Offensivkraft assistiert in der nächsten Saison dem neuen Coach Gregor Surmann, dem Nachfolger des aktuellen Trainers Daniel Kimmina. Auch Tobias Berger, seit 2016 Co-Trainer, ist nur noch bis zum Ende dieser Spielzeit im Amt.