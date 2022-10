Personelle Probleme beim BSV Ostbevern II

Die zweite Fußballmannschaft des BSV Ostbevern ist auf den 15. und letzten Platz in der Kreisliga B2 abgerutscht. Der TSV Handorf II überholte die Blau-Weißen durch einen 5:0-Auswärtserfolg beim SC Müssingen.

Dabei schien die BSV-Reserve nach dem 2:1-Auswärtssieg in Alverskirchen und der Punkteteilung gegen Handorf II auf dem Weg der Besserung zu sein. Das alles wurde durch die satte 1:10-Niederlage beim VfL Sassenberg II in Frage gestellt. Die Ostbeverner gingen diese Aufgabe mit personell geschwächtem Kader und ohne etatmäßigen Keeper an. Zudem wurden sie nach weniger als einer halben Stunde durch eine Gelb-Rote Karte für Mohamd Dawud zusätzlich geschwächt.

„Durch Schichtarbeit, Urlaub, Corona und private Termine sind wir personell sehr eingeschränkt. Ich weiß meistens bis Samstag nicht, wer sonntags bei uns spielt“, berichtet BSV-Coach Mouhcine Moudden. „Ich bin mega-frustriert über die komplette Lage.“

Trotz der angespannten Situation wirft er die Flinte nicht ins Korn und hofft auf mehr personelle Konstanz im weiteren Saisonverlauf. „Wir werden die Hoffnung nicht verlieren und spätestens in der Rückrunde unser wahres Gesicht zeigen. Die Mannschaft glaubt daran.“ In der Vorsaison gelang den Blau-Weißen im zweiten Saisonteil eine erhebliche Verbesserung ihrer Platzierung.

Zunächst einmal sind die Augen jedoch auf das sonntägliche Heimspiel um 13 Uhr gegen den TSV Ostenfelde gerichtet. „Das wird kein einfaches Spiel“, weiß Moudden. Immerhin geht es gegen den Tabellendritten, der einen guten Lauf und Spitzenreiter Mecklenbeck III ein Remis abgerungen hat.