Peter Süsselbeck als Wächter des Regelwerks

Peter Süsselbeck ist Rennkommissär bei Radrennen. Seit fünf Jahren geht der 38-jährige Ahlener dieser sportlichen Aufgabe nach. Am Samstag ist er erneut als Jury-Mitglied in der Emsstadt im Einsatz, wenn die zweite Auflage von ‚Rund um die Telgter Windräder‘ ansteht.

Sie fallen in der Regel nicht auf – und sind doch so wichtig für den geordneten Ablauf eines Radrennens. Die Rede ist von den Jury-Mitgliedern, die vor, während und nach einem Wettkampf darauf schauen, dass alles im Rahmen des Regelwerks abläuft. Fünf solche Rennkommissäre sind am Samstag (2. Juli) dabei, wenn die zweite Auflage von ‚Rund um die Telgter Windräder‘ über die Bühne geht.