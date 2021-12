Philip Schange wechselt zum SV Ems Westbevern

Das 2:2 (1:0) gegen die zweite Mannschaft der Warendorfer Sportunion war zwar nur ein halbes vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für A-Ligist Ems Westbevern. Die Tatsache, dass Philip Schange vom TuS Freckenhorst zur Rückrunde an die Bever wechselt, macht daraus aber ein ganzes Präsent, das unter dem Weihnachtsbaum Platz findet.

Dass die Grün-Weißen die Niederlage aus dem Hinspiel nicht ganz wettmachen konnten, lag vor allem an der zweiten Halbzeit, in der die Emser nicht mehr so präsent waren. „Da hat bei uns das eine oder andere im Spielablauf gefehlt. Wir können aber dennoch mit der Punkteteilung leben, schließlich gelang uns der Ausgleichstreffer durch Mats Ungruhe kurz vor Schluss. Das Endergebnis geht in Ordnung. Beide Teams hatten gute, aber auch schwächere Phasen auf dem durch die Regenfälle schwer bespielbarem Platz. Insgesamt war es spielerisch keine gute Begegnung. Sie lebte mehr vom Kampf“, analysierte Ems-Coach Andrea Balderi. Sein Team geht mit 19 Punkten und Rang sechs nach 13 Spielen in die Winterpause.

Die erste Chance hatte Warendorf II, aber André Hollmann vereitelte sie auf der Torlinie für seinen bereits geschlagenen Torhüter Christian Budde. Ab der 25. Minute agierte Ems mutiger und hatte durch Adrian König (28.) und Michael Licher (31.). der die Oberkante der Querlatte traf, Möglichkeiten zur Führung. Die erzielte dann Kilian Neufend (35.) auf Flanke von André Hollmann. Malte Wendeler (39.) verpasste nur knapp.

In der 51. Minute unterlief Christian Nosthoff ein Eigentor zum 1:1. In der 66. Minute bediente Julian Knappheide den frei stehenden Hendrik Schlunz, der aber knapp das Tor der Gäste verfehlte. Marco Strothoff brachte den Tabellenvorletzten in der 75. Minute sogar in Führung.

Die Grün-Weißen bewiesen aber Moral, warfen alles in die Waagschale und wurden für ihren Aufwand in der 89. Minute mit dem 2:2 durch den eingewechselten Mats Ungruhe belohnt.

Ems: Budde – Knappheide (73. Ungruhe), O. Hollmann, Kötter, A. Hollmann – Neufend (65. H. Schlunz), C. Nosthoff, Wewelkamp (77. Mentzen), Wendeler (83. Burlage) – Licher, König. Tore: 1:0 Neufend (35.), 1:1 Nosthoff (51./Eigentor), 1:2 Strothoff (75. ), 2:2 Ungruhe (89.).