Philipp Hartmann hetzt von einer Platzierung zur nächsten

Am ersten Turniertag beim RV Ostbevern sattelten vor allem diejenigen Reiterinnen und Reiter ihre Pferde, für die dieser Sport auch Beruf ist. Philipp Hartmann zum Beispiel, seit einigen Monaten Bereiter am Stall Beerbaum. Der arme Mann musste am Freitag auf der Anlage in Überwasser von einem Pferd aufs andere steigen, von einer Prüfung zur nächsten hetzen und – im angenehmen Teil seines Arbeitstages – auch von einer Platzierung zur anderen einreiten.