Plan von Bianca Nowag geht in Balve voll auf

Bianca Nowag wollte mal wieder „etwas Entspannteres reiten“ und startete mit Florine OLD im Rahmenprogramm der Deutschen Meisterschaften in Balve. Der Plan ging voll auf. Die 27-Jährige vom RV Ostbevern ist mit ihrem Stall wieder nach Warendorf zurückgekehrt.

Bianca Nowag vom RV Ostbevern siegte mit Florine OLD in Balve im Kurz-Grand-Prix für Spitzennachwuchspferde

Dreimal ist Bianca Nowag in diesem Jahr mit Florine OLD bei einer großen Drei-Sterne-CDI-Prüfung gestartet. Zweimal mit Erfolg. Die Dressurreiterin des RV Ostbevern schaffte beide Male mit der zehnjährigen Oldenburger Stute eine Platzierung. Nur in Hagen, bei „Horses & Dreams“, lief es nicht so prickelnd. „Da hat sie ziemlich die Nerven verloren“, sagt Nowag. Das Paar musste aufgeben. „Jetzt wollten wir mal wieder etwas Entspannteres reiten.“