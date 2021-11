Plötzlich mehr Zeit für Freunde

Mit 13 Jahren begann Maike Rüdingloh beim TVE Greven mit dem Volleyballspielen. Über den TV Emsdetten, dessen Weg von der Landesliga bis in die Oberliga sie mitmachte, landete die Projektmanagerin in der Logistikbranche schließlich beim BSV Ostbevern, mit dem die heute 32-Jährige noch dreimal aufstieg. „Ich hätte nie gedacht, mal in der 2. Liga zu spielen“, räumt sie freimütig ein.

Der Wechsel an die Bever ging für die vielseitige Sportlerin (Turnen, Tennis, Joggen, Squash) auch mit einer veränderten Spielposition einher. „Sie brauchten eine Mittelblockerin. Trainer Dominik Münch hat es geschafft, mir diese Position zu erklären“, erzählt Rüdingloh. Die Umstellung von einer Diagonalangreiferin zur Mittelblockerin klappte so gut, dass die Linkshänderin als Stammkraft den kometenhaften Aufstieg von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga mitgestalten konnte.

„Besonders schön war der Teamspirit. Er hat uns auch in einer schwierigen Phase immer zusammengehalten“, berichtet die 1,79 Meter große Athletin. „Die Aufstiege waren ganz besondere Momente, aber das Gefühl, es geschafft zu haben, dass wir uns verbessert hatten, war mir stets auch sehr wichtig.“

So steil der Trend nach oben zeigte, so abrupt ging die sportliche Reise zu Ende. Vermutlich hat vor einem Jahr in Borken niemand geahnt, dass dieses Match das letzte ihrer langen Laufbahn werden würde. Zahlreiche Corona-Erkrankungen im BSV-Team sorgten anschließend für ein vorzeitiges Saisonende.

Maike Rüdingloh setzte andere Schwerpunkte. Sie zog mit ihrem Freund von Münster ins Elternhaus nach Greven und hatte plötzlich wesentlich mehr Zeit für Freunde und andere Sportarten. Feste Termine, dreimal Training pro Woche plus Spiel, fielen weg. Im Gespräch mit Münch wurde dann ein Schlussstrich unter die Leistungssport-Karriere gezogen. Dass sie möglicherweise irgendwann mal wieder in niedrigeren Klassen am Netz auftaucht, will sie nicht ganz ausschließen. „Aber momentan fällt es mir schwer, mich dazu durchzuringen.“

Vermutlich wird man die seit dem Sommer verlobte Maike Rüdingloh zunächst einmal in anderer Rolle in der Beverhalle wiedersehen. „Ich werde bestimmt mal zuschauen“, kündigt sie einen Besuch bei Heimspielen in der 3. Liga an.