Pott’s-Pokal-Serien starten beim RV Telgte-Lauheide

Im vergangenen Jahr musste sich der RV Telgte-Lauheide mit nur zwei Turnieren als Ausrichter zufriedengeben. Mehr ging nicht wegen Corona. 2022 will der kleine Vereine wieder voll durchstarten. Bis November sind vier Veranstaltungen auf der Reitanlage Korte geplant. Der erste Termin, der im Vorjahr ausgefallen war, ist das zweitägige Hallen-Geländeturnier an diesem Wochenende.

Prüfungen in der neuen Halle

Das Interesse der Buschreiter an diesem ungewöhnlichen Format mit den Naturhindernissen unterm Hallendach ist groß. Rund 120 Nennungen sind an jedem der zwei Tage eingelaufen. „Darüber freuen wir uns sehr, auch wenn das heißt, dass wir früher anfangen müssen als ursprünglich geplant“, strahlt die Vereinsvorsitzende Andrea Korte. Sie vermutet, dass der Hallenwechsel das Interesse der Vielseitigkeitsreiter befeuert hat. Beim Indoor-Geländeturnier im November hatten die Organisatoren die Prüfungen erstmals in die neue Halle und das Abreiten in die alte Halle verlegt. So bleibt es jetzt. „Ich glaube, dass sich dieser Tausch positiv auf das Nennungsergebnis ausgewirkt hat“, sagt Korte.

Und bestimmt auch der Serien-Start: In Lauheide beginnt der Pott’s-Pokal 2022, neben dem Spring- und dem Dressurpokal eine der drei renommierten Serien im Kreisverband. Die erste Wertung für den Junior-Pott’s-Pokal wird am Samstagvormittag ausgetragen, für den Pott’s-Pokal am Samstagnachmittag und Sonntag.

April-Turnier mit Dressurpokal

Für den Geländereiterwettbewerb (Junior-Wertung) zum Auftakt am Samstag ab 10.45 Uhr haben 41 Paare genannt. In den beiden Stil-Geländeprüfungen der Klassen E und A geht’s um Punkte für den Pott’s-Pokal. Auf E-Niveau gehen am Samstag ab 13 Uhr die Junioren und ab 15.30 Uhr alle Reiter ab 18 Jahren auf die Strecke. Insgesamt knapp 90 Startplätze wurden reserviert. Zusammen mehr als 110 Paare haben für den A*-Stil-Geländeritt genannt. In drei Altersgruppen reiten die Teilnehmer am Sonntag ab 9.30, 12 und 14 Uhr. Auf der gesamten Anlage gilt die 2G-Plus-Regelung mit den bekannten Einschränkungen und Ausnahmen.

Drei weitere Turniere sind in diesem Jahr bei Korte geplant. Bei seinem Dressur- und Springturnier im April richtet der RV Telgte-Lauheide die erste Wertung im Sparkassen-Dressurpokal aus. Im Juni folgt ein Vielseitigkeitsturnier, erneut mit Wertungen für den Junior- und den Pott’s-Pokal. Und Ende November steht wieder ein Indoor-Geländeturnier auf dem Programm.