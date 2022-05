Rangers-Keeper Allan McGregor hat eine Telgter Vergangenheit

Die Glasgow Rangers kicken am heutigen Mittwoch in Sevilla gegen Eintracht Frankfurt um den Titel in der Europa League. Im Kasten der Schotten steht Allan McGregor. 41 Länderspiele, mit dem Verein mehrfacher schottischer Meister und Pokalsieger, 40 Jahre alt – ein Kult-Keeper des Rangers Football Club.

McGregor hat den Großteil seiner Laufbahn in diesem Verein verbracht. Als die Rangers nach 2012 Insolvenz anmelden mussten und bis in die vierte Liga abgerauscht sind, streifte der Mann unter anderem in der Türkei und in England seine Torwarthandschuhe über. Seit 2018 spielt er wieder in Glasgow.

McGregor hat in seiner Karriere viele große Arenen gesehen – und etwas kleinere. Zum Beispiel in Telgte: Im Takko-Stadion verlor der Schlussmann mit den Rangers am 13. Juli 2011 bei einem der Sommer-Topspiele der SG 0:2 gegen Bayer Leverkusen. Vor rund 4000 Zuschauern trafen Tranquillo Barnetta und Michael Ballack für die Werkself. Diesmal, in Sevilla, will McGregor seinen Kasten gegen die Deutschen sauber halten.