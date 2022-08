Rekordsieger Philipp Kaldewei will beim Bever-Lauf wieder aufs Podest

Der BSV Ostbevern hofft für den Bever-Lauf am Samstag (13. August) auf viele Nachmeldungen. Angesichts der angekündigten Hitze verstärkt der Verein die Wasserversorgung an der Laufstrecke. Philipp Kaldewei, Rekordsieger über 10 Kilometer, freut sich auf den Wettkampf.

Der Rekordsieger über 10 Kilometer kommt zurück. Zum ersten Mal seit fünf Jahren startet Philipp Kaldewei am morgigen Samstag wieder beim Volksbank-Bever-Lauf des BSV Ostbevern. „Ich freu’ mich drauf. Das Training läuft gut, ich bin motiviert, ich habe Spaß“, sagt der 41-Jährige vom LV Oelde.

An dem Volkslauf in Ostbevern schätze er den „familiären Charakter“, so Kaldewei. „Die Strecke ist schön, ich bin dort immer gute Zeiten gelaufen.“ Und erfolgreich war er auch – wie kein anderer: Zwischen 2009 und 2017 gewann er achtmal über 10 Kilometer, zuletzt 2017 in 33:58 Minuten.

Start der Cup-Serie

Gut möglich, dass er wieder auf Jonas Barwinski trifft. Der Ahlener, Sieger von 2018 (ohne Kaldewei), hat für die Volksbank-Laufcup-Serie im Kreis Warendorf gemeldet. Das muss aber nicht zwingend heißen, dass er auch in Ostbevern startet. Um bei der Cup-Serie in die Wertung zu kommen, muss man bei drei der vier Läufe in Ostbevern, Einen (26. August), Telgte (14. September) und Everswinkel (3. Dezember) starten. Kaldewei hat für dieses Format nicht gemeldet. Er befürchtet, dass die Starts ab dem Herbst wegen Corona wieder schwieriger werden könnten.

„Gegen Jonas Barwinski würde ich wohl keine Chance haben. Ich möchte aufs Treppchen kommen“, hat sich Kaldewei für den 17. Bever-Lauf vorgenommen. „Es bleibt die Frage, wie heiß es wird. Etwas über 30 Grad ist noch okay, viel weiter darüber wird schwierig.“

Knapp 250 Voranmeldungen

Der BSV baut angesichts der angekündigten hohen Temperaturen am Samstag an der Laufstrecke einen zweiten Getränkestand im Start-/Zielbereich auf. Der andere steht wie gewohnt an der Beverbrücke. Auch nach den Läufen können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kostenlosen Getränken versorgen. Voranmeldungen sind seit Montag nicht mehr möglich. Mit knapp 250 liegt die Zahl rund 100 unter denen der Vor-Corona-Zeit, erklärt Matthias Bröker aus dem Organisationsteam. „Wir hoffen auf viele Nachmeldungen.“

Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf mit einem Aufschlag von 2 Euro möglich. Der Schülerlauf (2 km) beginnt am Samstag um 15.15 Uhr, der Bambinilauf (400 Meter) um 15.45 Uhr, der 5-km-Lauf um 16 Uhr, der Halbmarathon um 17.15 Uhr und der 10-km-Lauf um 17.30 Uhr.