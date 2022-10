Riesen-Respekt auf beiden Seiten vorm Derby Ostbevern gegen Westbevern

Der Respekt vorm Gegner ist auf beiden Seiten riesig. Das wird in jedem Satz deutlich, den die Sportlichen Leiter über den jeweils anderen Club sagen. Und was auch nicht zu überhören ist bei Sven Frommer (BSV) und Daniel Schlunz (SV Ems): die Vorfreude auf das Derby am Wochenspieltag. Ostbevern gegen Westbevern, Anpfiff am morgigen Donnerstag um 20 Uhr unter Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz im Beverstadion – ein Feiertag für den Kreisklassen-Fußball.

