Robin Hagenah kommt zum BSV Ostbevern

Die erste Mannschaft des BSV Ostbevern wird sich am 3. Juli (Sonntag) zum Trainingsauftakt für die neue Saison treffen. Aus dem Aufgebot der vergangenen Saison werden dann Daniel Horstmann, Peter Kleine Büning (hören auf) und Michael Sanders (geht zurück zu DJK RW Milte) nicht mehr dabei sein. Stattdessen werden aus der eigenen A-Jugend Matthis Poßmeier und David Wittkamp in den Kader ersten Mannschaft hochrücken. Sie haben in den vergangenen Wochen schon erste Einsätze im A-Liga-Team gehabt. Von außerhalb wird Robin Hagenah zu den Blau-Weißen stoßen. Der 26-Jährige kommt vom B-Ligisten SV Mauritz II und ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar. Der Linksfuß hat bereits einige Trainingseinheiten in Ostbevern mitgemacht und wird perspektivisch in die Bevergemeinde ziehen.