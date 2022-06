RV Ostbevern gewinnt U 16-Titel

Zum Abschied von seiner bisherigen Reitanlage durfte sich der RFV Warendorf über einen emotionalen Triumph im Wettbewerb um die Kreisjugendstandarte freuen. Zwei Titel gingen an den RV Ostbevern, einmal war der RFV Gustav Rau Westbevern erfolgreich. Für 2023 ist eine Neuerung angekündigt worden.

Annalena Lübbers (v.l.), Luisa Bußmann, Laura Wilming und Sophia Bußmann sicherten sich zur Freude von Reitlehrer Hugo Lackhove die Mannschaftswertung in der Mannschaftswertung der U 16-Meisterschaft durch.

Der Wettkampf um die Kreisjugendstandarte des Kreisreiterverbandes Warendorf auf der Reitanlage des RFV Warendorf war gleich in mehrfacher Hinsicht ein historisches Ereignis. Denn die renommierte Prüfung, bei der elf Vereinsmannschaften aus dem Kreis an den Start gingen, war zugleich der Auftakt zum letzten Sommerturnier des RFV Warendorf auf seiner alten Reitanlage in Warendorf-Dackmar. Dass dabei ausgerechnet das Team des RFV Warendorf im U 21-Mehrkampf aus Mannschaftsdressur, Vormustern und Springen auf dem Niveau der Klasse A nach mehr als 15 Jahren den Titel noch einmal gewinnen konnte, war ein emotionales Highlight der gelungenen Veranstaltung.