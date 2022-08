RV Ostbevern will den Dressurpokal vor Ort behalten

Beim Sommerturnier des RV Ostbevern reichen die Prüfungen wieder bis zur schweren Klasse. In einer Kür auf L-Basis wird das Finale um den Dressurpokal entschieden. Besonders groß ist das Interesse an den M- und S-Dressurprüfungen nur für Amateure.

Die hochklassigsten Prüfungen bietet der RV Ostbevern bei seinem Turnier im Viereck an, hier ein Bild aus dem Vorjahr mit Kreismeisterin Luisa Röers (RVO) mit Chloé in einer M-Dressur.

Die Kreismeisterschaften dominierten vor einem Jahr das Sommerturnier des RV Ostbevern. Die Titelkämpfe des Kreisreiterverbandes Warendorf werden 2022 beim RV Albersloh ausgetragen (im September). Ein Titel wird aber auch beim RVO-Turnier vom kommenden Freitag bis zum Sonntag (26. bis 28. August) auf der Anlage in Überwasser vergeben: der Sparkassen-Dressurpokal.

Das Finale dieser kreisweiten Serie für Vereinsmannschaften wird am Sonntag ab 12 Uhr in einer Kür mit Musik auf L-Basis entschieden. Jeder Verein stellt zwei Paare. Nach den ersten drei Etappen im Dressurpokal liegt in der Gesamtwertung der RV Ostbevern an der Spitze – hauchdünn vor dem RV Gustav Rau Westbevern. Auch der RV Albersloh an dritter Stelle hat noch alle Chancen auf den Gesamtsieg. „Wir möchten auf eigener Anlage gewinnen“, betont Manfred Wibbels, im RVO-Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

„ In den Dressuren sind die Felder rappelvoll, im Springen könnte es hier und da noch etwas mehr sein. “ Hubertus Nowag

Ansonsten bietet das Turnier wie gewohnt die komplette Palette der ländlichen Reiterei vom Führzügelwettbewerb bis zu Prüfungen der schweren Klasse in der Dressur und im Springen. Mit etwas über 1200 Nennungen liegt der RVO unter den Zahlen der Vor-Pandemie-Jahre, „aber leider auch im Trend“, weiß Wibbels. „Im Vergleich zu anderen Turnieren stehen wir sogar noch sehr gut da“, sagt der RVO-Vorsitzende Hubertus Nowag. „In den Dressuren sind die Felder rappelvoll, im Springen könnte es hier und da noch etwas mehr sein.“

Wertung für den Junior-Potts-Pokal

Am Freitag starten in den großen Prüfungen nicht nur, aber vornehmlich Profis. Im Viereck folgen nach einer M**-Dressur um 8 Uhr eine S*-Dressur (Prix St. Georges) um 10.45 Uhr mit stolzen 31 Nennungen und anschließend gegen 14.15 Uhr eine Drei-Sterne-S-Dressur auf dem Niveau Intermediaire II mit 22 Nennungen. Für das Springen der Klasse S* (15.30 Uhr) haben sich auf dem Rasenplatz 24 Paare einen Startplatz reserviert.

Der Geländereiterwettbewerb am Freitag um 17.30 Uhr gilt als Wertungsprüfung für den Junior-Potts-Pokal. Um 18.30 Uhr beginnt der Stilgeländeritt.

Neu im Programm

Am Samstag folgen nach dem Punktespringen der Klasse L mit Joker (17.45 Uhr) eine Ehrung für Rudolf Eschkotte (mehr als 50 Jahre Schatzmeister) und der Oldieabend. Am Sonntag steht neben dem Finale um den Dressurpokal das M*-Springen mit Siegerrunde (ab 16.30 Uhr) im Fokus.

Neu im Programm hat der RVO in diesem Jahr Springprüfungen bis zur Klasse S im Rahmen des FAB-Amateur-Cups. Daran dürfen nur Mitglieder des bundesweiten Vereins „Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport“ oder des gastgebenden Vereins teilnehmen. „Wir probieren das jetzt einfach mal aus, die Nennungszahlen sind aber nicht so gut“, erklärt Wibbels.

Anders ist das bei den Dressurprüfungen nur für Amateure der Klassen M* (Sonntag um 8 Uhr) und S* (Sonntag um 14 Uhr), die der RVO jetzt anbietet. Dafür haben 48 und 43 Paare genannt. „Für uns ist ganz wichtig, dass wir den Schwerpunkt weiter auf die Amateure und die Jugend legen“, betont Nowag.