Saison-Bilanz bei den Herren des TC Ostbevern bleibt positiv

Zwei Niederlagen setzte es für die beiden Herren-Teams des TC Ostbevern am letzten Spieltag der Tennis-Sommersaison. Die Herren I belegen nach dem 3:6 beim TC St. Mauritz Münster den vierten Platz in der Bezirksklasse.

Gegen die starken Gastgeber überzeugte besonders Kevin Kitzinski, der an Position zwei mit 2:6, 6:0, 6:3 siegte. In allen anderen Einzeln war nichts zu holen. Sebastian Tebbe, Timo Rolf, Finn Schulze Topphoff und Lüder Aumann unterlagen deutlich in zwei Sätzen, während sich Lukas Peschke im Spitzeneinzel gegen den Brasilianer Perdigao beim 3:6, 2:6 achtbar aus der Affäre zog. In den Doppeln sicherten sich Peschke/Kitzinski (7:6, 6:3) und Tebbe/Aumann (6:4, 7:5) die Punkte zwei und drei.

Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg kassierte die TCO-Zweite bei Brukteria Dreierwalde eine 2:4-Niederlage. Nur mit einem Sieg hätte das Team den Sprung in die Kreisliga schaffen können, doch nach drei Zwei-Satz-Niederlagen in den Einzelpartien von Jörn Spahn, Hannes Kunkemöller und Markus Dreger war die Partie entschieden. Ralph Löckener (6:0, 6:1) und das Doppel Löckener/Kunkemöller (6:2, 5:7, 10:4) holten die beiden TCO-Zähler. Damit belegen die Herren II den dritten Platz in der 1. Kreisklasse.

Mit der positiven Bilanz der beiden Männer-Teams zeigte sich Herren-Koordinator Lukas Peschke zufrieden. „Wir haben in dieser Saison unsere topmotivierten Nachwuchsspieler eingebaut und werden im nächsten Sommer wieder angreifen“, sagte Peschke. Jetzt kann er sich mit seinen Vereinskollegen ganz auf die anstehende Wintersaison vorbereiten.