Sanders gastiert mit Milte beim Ex-Club in Ostbevern

So hat man das beim BSV gerne gesehen: Der Ball liegt im Tor, Michael Sanders (2.v.r.) jubelt.

Michael Sanders schmerzt der Rücken, vielleicht ist etwas verrenkt. Der Arzttermin am Montag soll Klarheit bringen. Bis zum Saison-Re-Start Ende Februar ist noch Zeit, aber der Offensivspieler der DJK Rot-Weiß Milte möchte am heutigen Samstag unbedingt auflaufen. Das Testspiel ab 15.30 Uhr bei seinem alten Club BSV Ostbevern will er sich auf keinen Fall entgehen lassen. „Ich bin heiß und möchte mindestens eine Halbzeit spielen“, sagt Sanders.