Sarah Fipke vor Comeback bei der SG Telgte

Für die höherklassigen heimischen Fußballerinnen stehen am Wochenende jeweils Heimspiele an. Der BSV Ostbevern erwartet den Tabellenzweiten FC Iserlohn. Bei der SG Telgte kommt es zu einem lang erwarteten Comeback.

Für SG-Kapitänin Leona Mors und ihre Telgter Mitspielerinnen steht ein Heimspiel gegen den Liga-Dritten Union Wessum an.

Die höherklassigen heimischen Fußballerinnen tragen am Wochenende ihre ersten Heimspiele 2023 aus. Beide Teams haben Mannschaften aus der Spitzengruppe ihrer Ligen zu Gast.

„Ich finde Überraschungen immer gut“, sagt Christian Rusche vor dem Duell mit dem Westfalenliga-Zweiten FC Iserlohn. Im Hinspiel ging der BSV Ostbevern mit 1:6 unter. „Wir wollen es besser machen als am Vorsonntag“, so der BSV-Trainer weiter. Da zogen die Blau-Weißen in ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres mit 0:3 bei Wacker Mecklenbeck den Kürzeren und rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Zahlreiche Spielerinnen fallen aus

„Wir müssen disziplinierter gegen den Ball arbeiten und individuelle Fehler vermeiden“, hat Rusche als Losung für den Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr) ausgegeben. 16 Spielerinnen stehen zur Verfügung. Torhüterin Manuela Imholt muss noch ihre Sperre vom Flaesheim-Match absitzen. Lia Wille (Achillessehnenprobleme), Lotte Köhne (Urlaub) Neele Kottbus, Johanna Meimann (beide privat verhindert) fehlen ebenso wie Lisanna Mahnke, Julia Mende und Laura Glenzki, die möglicherweise erst in einigen Monaten wieder dabei sind.

Sarah Fipke wird am Sonntag (13 Uhr) gegen Union Wessum ihr Comeback im Aufgebot der SG Telgte geben. Seit Saisonbeginn hat die offensive Mittelfeldspielerin aufgrund eines Ödems im Knie noch kein Spiel bestritten. Stella Honermann ist bereits vor einer Woche wieder eingestiegen. Aber die Elf aus der Emsstadt hat auch wieder zahlreiche Ausfälle zu verzeichnen. Amelie Zhorzel (Bänderriss) ist ebenso wenig dabei wie Annica Fischer (Bänderdehnung), Anne Hilgenhöner (Urlaub) und Linda Focke (privat verhindert).

„Das wird ein ganz schweres Spiel“, sagt SG-Coach Friedhelm Mors vor dem Duell gegen den Tabellendritten. „Wir hangeln uns vor Partie zu Partie. Wir wollen ein gutes Spiel machen und dann gucken, was passiert.“ In einer Woche kommt‘s zum wichtigen Kellerduell bei Wacker Mecklenbeck II.