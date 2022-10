SC DJK Everswinkel sagt ab – BSV Ostbevern hat frei

Der BSV Ostbevern hat an diesem Wochenende frei. Der SC DJK Everswinkel bekommt keine Mannschaft zusammen und tritt nicht an. Für eine Neuansetzung in der Woche sieht BSV-Trainer Daniel Kimmina keine Chance.

Das Kreisliga-A-Spiel zwischen dem SC DJK Everswinkel und dem BSV Ostbevern wurde am Sonntag abgesagt. Die Gastgeber sind nicht angetreten. „Die Everswinkeler haben am Samstag angerufen und gesagt, dass sie keine Mannschaft zusammenbekommen und um eine Spielverlegung gebeten“, erklärt BSV-Trainer Daniel Kimmina. „Der Staffelleiter hat gesagt, dass wir das machen können, wenn wir einen kurzfristigen Termin unter der Woche finden.“ Das sei beim BSV aus personellen Gründen aber nicht möglich. „Dann würden wir uns selbst schwächen, weil wir durch unsere Studenten von außerhalb und aus beruflichen Gründen viele Ausfälle und damit selbst Nachteile hätten“, so Kimmina. Der Ostbeverner Coach wies zudem darauf hin, dass Everswinkel sich aus der zweiten Mannschaft hätte verstärken können. Die spielt in der Kreisliga C und ist am Sonntagmittag angetreten – sogar mit sechs Spielern auf der Bank. Kimmina geht fest davon aus, dass die Partie in Everswinkel für Ostbevern gewertet wird.