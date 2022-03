SC Füchtorf deutlich effizienter als Ems Westbevern

Chancen hatten die Westbeverner A-Liga-Fußballer genug beim Auftritt in Füchtorf, sogar deutlich mehr als der Spielpartner. Und dennoch durfte am Ende der Gegner jubeln. Dafür gab es vor allem einen Grund.

Torjäger Hendrik Schlunz hätte in Füchtorf mehr als einmal treffen können.

Die Leistung stimmte, aber die Chancenverwertung war miserabel. Also standen die A-Liga-Fußballer des SV Ems Westbevern am Sonntag in Füchtorf mit leeren Händen da. Beim 3:1 (2:1)-Heimerfolg des SCF hatte nicht unbedingt die bessere, aber auf jeden Fall die im Abschluss wesentlich effizientere Mannschaft gewonnen.

Dabei hatte der Nachmittag fantastisch für die Grün-Weißen aus dem Beverdorf begonnen. Bereits nach 30 Sekunden lag der Ball im Netz der Hausherren. Hendrik Schlunz hatte eine schnelle Ballstafette zum ersten Tor des Tages verwertet. Mit seinen weiteren Aktionen sollte der Goalgetter jedoch weniger glücklich werden als gleich zu Beginn.

Innerhalb von 180 Sekunden wendeten die Gastgeber das Blatt zu ihren Gunsten. Emir Peci (5.) und Christian Boltz (7.) waren erfolgreich. Ems-Torwart Ralf Bergmann, der den erkrankten Christian Budde vertrat, musste zweimal hinter sich greifen.

Kilian Neufend (Lattenschuss/10.) und Adrian König (13.) hätten dem Match erneut eine andere Wendung geben können, zielten aber nicht präzise genug. „Das waren sehr intensive 16 Minuten“, blickte Ems-Coach Andrea Balderi noch einmal zurück. Denn auch Hendrik Schlunz (16./24./27.) sorgte nicht für den zweiten Torjubel der Westbeverner.

In der zweiten Hälfte ließen Daniel Schlunz (53./76.), Michael Licher (65.) und Christian Deistler (Pfostenschuss/78.) Chancen liegen. Nazmi Muja (58.) machte es auf Füchtorfer Seite besser und traf zum 3:1. „Die Mannschaft hat gekämpft, aber es fehlte die letzte Konsequenz und jeder Fehler ist bestraft worden“, so Balderi.

Ems: Bergmann – Neufend (72. F. Engberding), Kötter (64. Deistler), Wewelkamp, A. Hollmann – C. Nosthoff, Schange, D. Schlunz, König, Licher – H. Schlunz. Tore: 0:1 H. Schlunz (1.), 1:1 Peci (5.), 2:1 Boltz (7.), 3:1 Muja (58.).