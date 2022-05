Schlusslicht bezwingt Frauen des BSV Ostbevern

Fünf Tage nach der 0:4-Niederlage in Billerbeck sind die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern auch bei Schlusslicht FC Donop-Voßheide leer ausgegangen. Nun bleibt ihnen noch eine Chance für einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Gegen die Topteams der Westfalenliga haben sich die Fußballerinnen des BSV Ostbevern top in Form gezeigt. Nun haben sie beim Schlusslicht FC Donop-Voßheide mit 2:4 (1:2) verloren, gleichzeitig eine ihrer schwächsten Saisonleistungen. Coach Christian Rusche fühlte sich an das 0:4 in Billerbeck erinnert, als seine Elf auch enttäuschte.

Ein BSV-Fehler im Spielaufbau ermöglichte den tief stehenden Gastgeberinnen die frühe 1:0-Führung durch Nele Busch (17.). Kim Weber gelang nach 36 Minuten der Ausgleich, aber die Freude darüber währte nur kurz. Melanie Gutsch (37.) brachte Donop-Voßheide erneut nach vorne. Zudem landete ein Versuch der Ostwestfälinnen am Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen stets gefährlich über Konter. Zwar hätten auf BSV-Seite auch Laura Rehm per Kopfball sowie Johanna Meimann und Julia Mende nach Eckbällen erfolgreich sein können, aber ins gegnerische Netz trafen nur Gutsch (67.) und Busch (87.). Der letzte BSV-Torerfolg zum 4:2 entsprang einem Eigentor von Genephe Mäder (90.).

„Das war eine Niederlage, die von der Leistung her gerechtfertigt war“, so Rusche. Im letzten Heimspiel geht‘s nun gegen Freudenberg.

BSV-Damen: Imholt – Feldmann, Koenen, Samberg, Mahnke – Rehm, Kemper, Haverkamp, Weber, Meimann – Mende. Tore: 1:0 Busch (17.), 1:1 Weber (36.), 2:1 Gutsch (37.), 3:1 Gutsch (67.), 4:1 Busch (87.), 4:2 Mäder (90./Eigentor).