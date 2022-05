Schmährufe sorgen für Spielabbruch

Telgte

Schmährufe eines einzelnen Zuschauers haben am Sonntag zum Abbruch des Spitzenspiels in der Fußball-Kreisliga C3 zwischen der SG Telgte III und dem IFC Warendorf geführt. Staffelleiterin Manuela Imholt hat den Vorgang an das Sportgericht weitergegeben. Beide Vereine hoffen auf eine Neuansetzung des Matches.

Von Karl-Heinz Kock