Schon das dritte Unentschieden für die Herren II des TC Ostbevern

Mit einem leistungsgerechten 3:3 endete das Match der Herren II des TC Ostbevern in der Hallenrunde gegen den TuS Altenberge. Mit jetzt einem Sieg und drei Unentschieden rangiert das Spahn-Team weiterhin auf einem der beiden Aufstiegsplätze in der Kreisliga, muss aber in den beiden verbleibenden Partien gegen Tabellenführer BG Ibbenbüren I und Verfolger BG Ibbenbüren II erfolgreich sein, um weiter eine Chance auf den Aufstieg in die Bezirksklasse zu haben.

Das junge TCO-Quartett punktete gegen Altenberge in den Einzeln durch Spitzenspieler Jörn Spahn (2:6, 6:0, 10:5) und Finn Schulze Topphoff (6:4, 6:2). Hannes Kunkemöller (4:6, 2:6) und Timo Rolf (2:6, 3:6) unterlagen in zwei Sätzen. Für den dritten Zähler sorgte das Duo Spahn/Schulze Topphoff (6:2, 6:1), während Kunkemöller/Rolf mit 4:6, 2:6 verloren.

Spannend und aus TCO-Sicht unglücklich verlief die Begegnung der Herren 40 (Bezirksklasse) gegen den Tabellenprimus BSV Roxel. Ralf Droste (7:6, 6:2) glich nach der Zwei-Satz-Niederlage von Markus Borgmann (0:6, 4:6) zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Doch Andreas Wobker (5:7, 6:3, 6:10) und Reinhold Spahn (5:7, 5:7) konnten trotz guter Chancen keinen weiteren Zähler hinzufügen. Im Doppel waren Andreas Tourneur/Clemens Börger (6:7, 6:1, 10:7) erfolgreich, aber eine verletzungsbedingte Aufgabe des ersten Doppels Matthias Mansla/Johannes Eling sorgte für den 2:4-Endstand.

In den verbleibenden beiden Begegnungen gegen Billerbeck und Recke können die Herren 40 aus Ostbevern den Klassenerhalt dennoch aus eigener Kraft schaffen.