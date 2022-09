Schulterklopfer von den alten Klassenkameraden

Philipp Hartmann gewann beim Reitturnier des RV Gustav Rau Westbevern in Telgte wieder das Flutlichtspringen der Klasse M. Für den Handorfer sei das Turnier eine Pflichtveranstaltung, so der 39-Jährige. Eine Herzenssache, könnte man auch sagen.

Philipp Hartmann vom RV Handorf-Sudmühle gewann am Montagabend mit New York das Flutlichtspringen der Klasse M*.

Nach der offiziellen Sieges-Zeremonie ließen die ersten hemdsärmeligen Schulterklopfer nicht lange auf sich warten, die Philipp Hartmann am späten Montagabend gratulierten. Er wohnt in Handorf, ist in Mauritz zum Gymnasium gegangen. „Ich treffe hier in Telgte immer viele alte Klassenkameraden“, sagte der 39-Jährige. „Für mich ist das Turnier eine Pflichtveranstaltung.“