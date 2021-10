Sebastian Seitz: „Keiner musste überredet werden“

Die heimischen Fußballer legen eine sehr hohe Impfbereitschaft an den Tag.

Joshua Kimmich hat sich – wie weitere Bayern-Profis und Kollegen aus der Fußball-Bundesliga – bislang noch nicht gegen Corona impfen lassen. Er fühle sich noch nicht ausreichend über mögliche Langzeitfolgen eines solchen Schrittes informiert. Mit diesen Äußerungen beim Bezahlsender Sky sorgte der Nationalspieler für hohe Wellen in der deutschen Medienlandschaft und ungläubiges Staunen bei vielen Freizeitsportlern. Die WN wollten wissen, wie es die heimischen Sportteams mit dem Pieks in den Oberarm halten, der so viele Menschenleben retten kann.