Senkrechtstarter vom BSV Ostbevern wird Deutscher Meister

Wow, was für eine Bilanz: Bei vier Starts bei den Deutschen Jugendmeisterschaften sammelte Friedrich Wierling drei Medaillen, darunter eine goldene. Dabei ist der Nachwuchsspieler des BSV Ostbevern spät mit dem Sportkegeln angefangen.

Friedrich Wierling ist ein Spätzünder. Und ein Senkrechtstarter. Er kegelt erst seit 2018, hat sich durch Trainingsfleiß und gute Resultate auf westfälischer und westdeutscher Ebene nach oben gearbeitet. Den (vorläufigen) Höhepunkt seiner noch jungen Karriere erlebte er jetzt bei den Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) in Langenfeld. Im Rheinland dekorierte sich der Sportkegler des BSV Ostbevern am vergangenen Wochenende mit Gold und zweimal Bronze in der Altersklasse U14.