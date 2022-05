Serie beenden – BSV Ostbevern erwartet den Meister BW Beelen

Schon am Samstag (30. April) erwartet der BSV Ostbevern den Meister BW Beelen. Der reist mit einer imponierenden Erfolgssträhne an. „Irgendwann muss so eine Serie ja mal reißen“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina.

Damit einem zünftigen Mai-Feiertag nichts im Wege steht, erwartet der BSV Ostbevern schon am Samstag (15.15 Uhr) den Meister der Kreisliga A1. Nach 14 Siegen in Folge steht seit vergangenem Sonntag fest, dass BW Beelen in vier Wochen in der Aufstiegsrunde um den Sprung in die Bezirksliga spielt.

„Vielleicht fehlen bei den Beelenern jetzt zehn Prozent“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club. „Irgendwann muss so eine Serie ja mal reißen. Beelen spielt nicht den schönsten Fußball der Liga, aber den effektivesten. Wir haben nichts zu verlieren.“ Der erste Sieg 2022 am letzten Sonntag bei der Warendorfer SU II (2:1) war enorm wichtig für die Ostbeverner. Einen Punkt brauchen sie noch, um endgültig einen Haken hinter das Thema Klassenerhalt zu machen.

Die Ausfallliste bleibt lang. Carsten Esser (verletzt) wird in dieser Saison wohl nicht mehr auflaufen. Diesmal fehlen auch Marco Bensmann und Hendrik Hülsmann, dafür sind Steffen Cramer und Carsten Knoblich dabei. In der Hinrunde verlor der BSV in Beelen mit 1:3. Das folgende Spiel gegen den FC Greffen haben die Ostbeverner auf den kommenden Donnerstag (5. Mai, 19.30 Uhr) vorgezogen.