SG Telgte feiert Torwart Sebastian Mende

Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte sind immer wieder für ein Spektakel gut. Am Sonntag gegen die Hammer SpVg II glichen sie in Unterzahl einen 0:2-Rückstand noch aus. Gefeierter Held war Torwart Sebastian Mende, der in der Nachspielzeit zum 3:3-Gleichstand traf.

Der Moment, in dem die Aufholjagd endgültig belohnt wurde: SG-Torhüter Sebastian Mende (blaues Trikot) wird von seinen Mitspielern ausgelassen gefeiert, nachdem er in den Nachspielzeit das 3:3 erzielt hat.

Diesmal gab es einen eindeutigen Helden im Takko-Stadion: Zunächst bewahrte Sebastian Mende seine Farben in der Schlussphase bei Kontern der Gäste aus Hamm dreimal vor dem Knockout und in der Nachspielzeit gelang dem Torhüter der SG Telgte dann auch noch der vielumjubelte 3:3 (0:2)-Ausgleichstreffer. Der abschließende Höhepunkt eines mega-unterhaltsamen Spiels, in dem beide Seiten voll auf einen Dreier gingen, und am Ende ein gerechtes Unentschieden erhielten.

Die erste Hälfte ging dabei klar an die Reserve der Spielvereinigung. Nachdem sie zunächst die Latte getroffen hatte, machte es Benito Diehl in der 29. Minute besser und nutzte einen Katas­trophen-Rückpass zum 0:1 aus. Leon Schneider erhöhte kurz drauf auf 0:2 (37.).

Zu diesem Zeitpunkt war Fahri Malaj auf Telgter Seite schon gar nicht mehr auf dem Feld. Der Angreifer sah nach einem Wortgefecht samt Schubserei im Mittelkreis die Rote Karte von Schiedsrichter Dominik Barbuto (32.). Es deutete nichts auf ein versöhnliches Ende für die Hausherren hin.

Die SG riskierte nach dem Seitenwechsel sehr viel – ging in Unterzahl früh vorne drauf und spielte hinten teilweise Mann gegen Mann, was extrem viel Laufarbeit für alle Akteure bedeutete.

Aber der Aufwand wurde belohnt. Arbnor Jashari (52.) brachte sie auf 1:2 (52.) heran. Im Anschluss an einen Hammer Pfostenschuss hob der SG-Angreifer frei vor dem Gäste-Torwart den Ball am Gehäuse vorbei (57.) und wurde dabei elfmeterverdächtig von den Beinen gebracht. Ein Pfiff blieb aus.

Neben Lukas Winkelnkemper kam in der zweiten Halbzeit auch Dan Kouba zu seinem Debüt im Bezirksliga-Dress der Telgter. Zudem war nun mit Niklas Samel ein A-Jugendlicher dabei.

Jashari gelang nach einem Kouba-Eckball der 2:2-Ausgleich (76.). Aber die Gäste schlugen noch einmal zurück – und blieben stets gefährlich. Diehl gelang die erneute Führung (86.), ehe Mende für den ultimativen Showdown sorgte – sein erster Treffer als Schlussmann.

„In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig getan“, kritisierte SG-Coach Frank Busch. „Mit zunehmender Spielzeit wurde es besser. Nach den ersten Torchancen haben wir dran geglaubt. Das war purer Wille, davor ziehe ich meinen Hut.“

SG: Mende – Winkelnkemper, Plagge, Hitchcock – Schwienheer (46. Kouba), Starzonek, Lubeseder, Dep­ner (78. Samel), Malaj – Jashari, Maffenbeier. Tore: 0:1 Diehl (29.), 0:2 Schneider (37.), 1:2 Jashari (52.), 2:2 Jashari (76.), 2:3 Diehl (86.), 3:3 Mende (90.+2).