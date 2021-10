SG Telgte gegen BSV Ostbevern – Sarah Fipke trifft auf Ex-Club

Zum ersten Mal seit dem Wechsel vor zwei Jahren trifft Sarah Fipke mit der SG Telgte in einem Pflichtspiel auf ihren Ex-Verein. Der BSV Ostbevern geht als Favorit ins Pokal-Halbfinale. Was längst nicht heißt, dass Fipke der SG keine Überraschung zutraut.

In der Saisonvorbereitung wollten die Fußballerinnen aus Telgte und Ostbevern im direkten Duell ihre Form überprüfen. Das Testspiel kam in diesem Sommer aber nicht zustanden. Dann eben jetzt im Kreispokal: Am heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr) treffen SG und BSV im Viertelfinale im Telgter Takko-Stadion aufeinander.

Ein Derby unter Flutlicht, das prickelt. Ganz besonders für Sarah Fipke: Die Offensivkraft ist nicht die einzige SG-Spielerin mit BSV-Vergangenheit, ihr Wechsel ist aber noch am frischesten. 2019 ging die Münsteranerin von Ostbevern nach Telgte, eine Klasse runter von der Westfalen- in die Landesliga. „Das ist nicht mehr ganz so frisch“, wiegelt Fipke ab. „Es ist ja nicht so, dass das gestern gewesen wäre. Den neuen Trainer beim BSV kenne ich gar nicht, und viele Spielerinnen aus der jetzigen Mannschaft auch nicht mehr.“ Trotzdem: Das zweite Wiedersehen (es gab seit 2019 schon mal ein Freundschaftsmatch) ist für sie kein Spiel wie jedes andere. „Ich werde die Zeit in Ostbevern nicht vergessen. Natürlich ist das jetzt nicht Alltag für mich wie gegen jeden anderen Verein“, gesteht die 28-Jährige.

„ »Wir nehmen die Situation an, wie sie im Moment ist. Aber wir gehören da unten nicht hin.« “ Sarah Fipke

Fipkes hohen Stellenwert in ihrem dritten Jahr bei der SG zeigt die Kapitänsbinde an ihrem Arm. Dass die Telgterinnen ihren eigenen Ansprüchen in dieser Saison weit hinterherlaufen (Vorletzter, erst ein Sieg aus sechs Partien), führt sie vor allem auf die Personalprobleme zurück. „Wir haben viele Verletzte, Angeschlagene, dann kommt noch Urlaub dazu – es steht immer eine andere Mannschaft auf dem Platz, wir konnten uns noch gar nicht einspielen“, erklärt Fipke und setzt auf Besserung: „Wir nehmen die Situation an, wie sie im Moment ist. Aber wir gehören da unten nicht hin. Ich hoffe, dass wir uns bis zum Winter stabilisieren.“

Am Mittwochabend sei Ostbevern Favorit, betont die Ex-Blau-Weiße. Fipke sagt aber auch: „Es ist eben ein Pokalspiel. Ich kann nicht sagen, wie es ausgeht. Es kann in beide Richtungen gehen.“

Mors hofft auf „magischen Abend“

Vielleicht, so Friedhelm Mors, „gibt es einen magischen Abend – da hat man im Pokal ja schon einige erlebt“. Der Telgter Co-Trainer versichert: „Wir probieren alles, was geht. Unter Flutlicht im Pokal gegen diesen Gegner – das müsste allen Bock machen.“ Die Zahl der Stammkräfte, die das miterleben können, ist aber übersichtlich. „Wir müssen wieder basteln und werden wieder Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hochziehen“, sagt Mors. Auf seiner persönlichen Prioritätenliste steht dieser Wettbewerb nicht ganz oben. Sich erst mal in der Landesliga Luft zu verschaffen, das findet der Kompagnon von Trainer und Urlaub-Rückkehrer Sebastian Wende wichtiger.

Christian Rusche schlägt forschere Pokal-Töne an. „Wir wollen auf jeden Fall ins Halbfinale, und so gehen wir auch ins Spiel“, sagt der BSV-Coach. Er erwarte ein „spannendes Spiel“. Mit ausgeglichener Bilanz stehen die Ostbevernerinnen im Tabellenmittelfeld der Westfalenliga. Und gegenüber dem 2:1-Sieg am Sonntag gegen den SV Bökendorf verbessert sich die Personallage. Laura Rieping, Julia Mende und Lara Feldmann kehren ins Team zurück.

Der Sieger des Nachbarschaftsduells trifft im Halbfinale im April 2022 auf einen Bezirksligisten: entweder auf Borussia Münster oder die Warendorfer SU, die sich zeitgleich am Mittwochabend gegenüberstehen.